Chiquis confesó su verdadera orientación sexual y por qué Jenni Rivera no la aceptaba

La hija de la “Diva de la banda” habló sobre la relación que sostuvo con otra mujer en su pasado que terminó por culpa de la también cantante

Chiquis se sinceró sobre su verdadera orientación sexual por primera vez, luego de que dentro de una dinámica de confesiones aceptara que en su pasado besó a una mujer. La hija de Jenni Rivera dio más detalles impactando a los seguidores de su dinastía luego de que asegurara que la cantante no aceptaba tener un familiar LGBT+ por su religión.

Te puede interesar: Por qué Lupillo Rivera fue operado de emergencia en CDMX

En un reciente podcast para el canal de YouTube de la rapera Snow Tha Product, la exponente de regional mexicano habló por primera vez de sus relaciones personales con mujeres, luego de que dentro del juego “Yo nunca, nunca” aceptara que había besado a una e incluso sostuvo una unión amorosa con ella por más de un año, algo que disfrutó porque la hizo estimularse mentalmente.

“Si he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año y fue, siente como que ella estimulaba mi mente y eso lo que necesitaba en ese tiempo…”, inició la cantante haciendo que la intérprete de Music Sessions #39 le respondiera con alegría con un “Lo sabía”.

Chiquis habló sobre su orientación sexual y cómo Jenni Rivera no lo aceptaba (Foto: GettyImages)

Sin embargo, para la intérprete de éxitos como Porque Soy Abeja Reina, Entre Besos Y Copas y Vas a Volver las cosas no fueron nada fácil, pues agregó que cuando la Diva de la Banda se enteró de la situación no lo tomó a bien, pese a que gran parte de su equipo y amigos forman parte de la comunidad LGBT+. Situación por la que terminó abruptamente su romance con la mujer, de la cual no dio mayor información, y continuó su camino.

Te puede interesar: Lupillo Rivera fue hospitalizado de emergencia y suspendió algunas presentaciones

El motivo detrás de la negativa de Jenni Rivera porque Chiquis tuviera una relación lésbica fue motivado, según la cantante, por la religión que profesaban en ese momento la gran mayoría de los integrantes de su familia. Por ello, aseguró que el cristianismo de famosos como sus abuelos, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, e incluso sus tíos, Juan y Lupillo, fue el argumento que tomó la súper estrella del regional mexicano en contra de su orientación sexual.

Aunque en ese momento no continuó con la misteriosa mujer, Chiquis Rivera aseguró que es “20 por ciento gay”, algo que le ha dado la vuelta a internet, pues más de uno de sus fans lo tomó como su salida pública del “clóset”.

Chiquis aseguró que Jenni Rivera le pidió terminar su relación (Instagram/@jennirivera)

“Mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella (Jenni) decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella. Pero siempre he dicho que soy un 20% gay, esa es la verdad”, finalizó Chiquis en entrevista con la famosa rapera.

Te puede interesar: Así reaccionó Lupillo Rivera al enterarse de que Juan no lo invitó a su renovación de votos

Internautas, fans e integrantes de la comunidad LGBT+ le han externado mensajes de cariño, apoyo y compresión tras la confesión de su verdadera orientación sexual, luego de que detractores aseguraban que había inventado todo “por fama” o que quería “colgarse” del movimiento de diversidad sexual e identidad de género, pues se acerca el Mes del Orgullo.

La cantante no especificó cuál era su orientación sexual Instagram: @chiquis

“Bienvenida a la familia que no es de sangre pero acepta, ama y protege a todos los hermanos, hermanas y hermanes que sus madres y padres les hacen ese tipo de cosas”, “Nadie tiene que cuestionar quién te gusta y si eres o no algo, al final la diversidad es tan grande que lo demás nos vale mucho”. “Jenni tenía toda la escuela de homofobia que tiene el regional mexicano y su familia, así que esta noticia no me sorprende ni un poco”, “Ser LGBT no es una opción, que bueno que defiendas tu sexualidad después de que en el pasado no pudiste”, reaccionaron.