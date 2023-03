Así fueron los últimos días de Rebecca Jones

La intérprete anunció su retiro artístico en 2022 tras enfrentar una deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía

Rebecca Jones murió este 22 de marzo a sus 65 años, ante esto, el mundo de la farándula se conmocionó y varias figuras del espectáculo no dudaron en reaccionar y externar sus condolencias hacia los seres queridos de la famosa.

Te puede interesar: Cómo inició el romance de Rebecca Jones y Alejandro Camacho y sus grandes amores

En este sentido, la publirrelacionista Danna Vázquez otorgó una entrevista para Venga la Alegría y compartió cómo fueron los últimos días de vida de la actriz de telenovelas como Para volver a amar o Cuna de lobos.

“La verdad yo estuve con ella ayer, estuvo su familia, sus amigos más cercanos para despedirla porque todos estaban muy tranquilos. Ella igual que todos ustedes con sus palabras los preparó para que esta transición fuera en paz, tranquila y fuera de la manera que ella lo quería. Como ella decía: ‘Que la muerte te sorprenda en vida’”, rescató.

Te puede interesar: Quién es el hijo de Alejandro Camacho y Rebecca Jones

Asimismo, Vázquez adelantó que la actriz de telenovelas como Cabo o Para Volver a Amar atravesó sus últimos momentos de una manera muy en paz consigo misma

“Yo tenía comunicación todos los días con ella, estaba en su tratamiento pero estaba bien, tranquila, sin dolor”, apuntó.

(Foto Instagram: @la_rebeccajones)

Además, Danna se mostró sumamente conmovida por la partida de Jones y destacó que para la famosa estuvo hasta sus últimos momentos sumamente comprometida con sus seguidores.

Te puede interesar: Rebecca Jones en imágenes: los momentos más íntimos que compartió con sus fans

“Uno pierde un ser humano único pero también se va una imagen pública que quiso a su público y que le tuvo un respeto a su carrera en cada momento hasta que su cuerpo no pudo, pero ella se fue en paz, tranquila y con muchas ganas de que las imágenes que pasaran fuera donde se veía bien, donde se reflejaba que había luchado una vez contra esto”, recalcó.

Durante la mañana de este 22 de marzo, fue Prensa Danna quien dio a conocer el sensible fallecimiento de la artista y envió sus condolencias a los allegados de la actriz.

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023). Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida”, se lee en primera instancia.

(Instagram Prensa_Danna)

Respecto a esto, durante la plática que Vázquez tuvo con el matutino de TV Azteca dio más detalles respecto a por qué no se harán eventos públicos tras el deceso de la actriz.

“No habrá ninguna especie de servicio fúnebre ahorita, todo esto va a ser meramente familiar y privado, no habrá funeral, no habrá nada público y en dos semanas se va a preparar algo que ella orquestó y pidió que se hiciera para que todos ustedes estén invitados y el público también, los va a sorprender mucho”, comentó.

En noviembre de 2022 se dio a conocer que la famosa había sido internada por una grave deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía. Así, después de que estuviera en terapia intensiva, su agencia de representación dio a conocer en ese entonces que Rebecca estaba estable y con mejoras progresivas.

(Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Tras este duro episodio, el pasado 7 de marzo, la actriz reapareció en sus redes sociales después de también haber anunciado su retiro temporal de la actuación.

Sin embargo, la fotografía en donde se veía a Rebecca con sus compañeros de Televisa causó gran controversia debido a que la famosa lucía diferente. Ante las críticas y comentarios que recibió, Jones se posicionó al respecto de manera contundente.

“(Créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, colocó.