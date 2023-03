Jesús Corona reaccionó a la sanción que Cruz Azul impuso a su hijo

El guardameta detalló su sentir tras la sanción impuesta a su hijo [Archivo]

El portero de Cruz Azul Jesús Corona reaccionó a la sanción que le impuso el club a su hijo Misael Corona, luego de que se viralizaran imágenes mientras era sacado de una fiesta, en presunto estado de ebriedad y luego de haber agredido a un guardia de seguridad.

El futbolista Misael Corona fue sancionado por el conjunto celeste luego de la agresión que realizo sobre un elemento de seguridad privada de un condominio, esto cuando el agredido se acercó al futbolista de 20 años, quien sostenía una discusión con una mujer, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

Tras la circulación de la grabación y darse a conocer imágenes del guardia de seguridad, el equipo cementero se pronunció al respecto evidenciando que sancionaría al infractor y a todas aquellas personas que estuvieran involucradas. Aunque no detallaron el castigo que impondrían, se rumoró que se trataba de la separación definitiva del plantel, además de una multa económica.

Tras el comunicado que brindó Cruz Azul, el guardameta titular del primer equipo, Jesús Corona, reaccionó a la sanción que fue impuesta a su hijo, quien formaba parte del plantel sub 20 de la institución. “Como padre de Misael respeto la decisión de la directiva y también platique con mi hijo para que asumiera su responsabilidad”, declaró el portero cementero para ESPN sobre la situación que se presentó con su primogénito.

Jesús Corona estuvo involucrado en una agresión en 2011, durante un partido de la Liga Mx Foto: Club de Futbol Cruz Azul

Recordando que el ex seleccionado nacional se encontró señalado por una situación similar, luego de quedara registrado en una transmisión nacional el cabezazo que le dio al preparador físico de Monarcas Morelia, durante una batalla campal que se presentó en la semifinal de vuelta del torneo Clausura 2011, misma que le costó una suspensión en la Liga Mx y quedar fuera de la Copa Oro de ese año, en la que se esperaba fuera el arquero titular.

“No voy a estar en contra de que se haya tomado esa decisión por haber cometido un acto fuera de los lineamientos y valores del club”, puntualizó el portero medallista olímpico sobre la determinación de dar de baja a Misael Corona del cuadro sub 20.

Comunicado de Cruz Azul

El equipo cementero llevó a cabo una investigación interna de la situación, por lo que tardó en pronunciarse respecto a lo acontecido, sin embargo fueron determinantes sobre lo sucedido. “Se tomarán medidas disciplinarias de forma inmediata, de acuerdo con las imágenes y testimonios relacionados con una reunión privada en la que participaron diversos integrantes de nuestros equipos juveniles”, se lee en el comunicado del club en redes sociales.

Los aficionados cementeros evidenciaron en la publicación realizada por el equipo, la situación con Julio César Domínguez, jugador que pedían fuera despedido del equipo luego de realizar una fiesta a su hijo de 12 años con temática del narcotráfico. Sin embargo, en ese momento la directiva determinó que la mejor sanción era suspender a Cata por solo dos partidos.

El hijo del guardameta mexicano protagonizó un pequeño conato de bronca en estado de ebriedad

En un primer momento se señaló que la jugadora femenil Nailea Vidrio era la mujer agredida por el juvenil de Cruz Azul, pero fue la misma futbolista quien salió a aclarar esa situación, mencionado que se encontraba en el lugar de los hechos debido a que ocurrieron dentro del condominio en donde ella vive. Por lo que pidió que no se le involucrara con lo ocurrido, ya que no estuvo en la fiesta y no fue ella la mujer agredida, como se había rumorado tras la publicación del video.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Violeta Moreno, compartiendo un vídeo en redes sociales de Misael Corona siendo sacado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras un amigo y su novia intentan tranquilizarlo. En esa misma publicación agregó imágenes del guardia de seguridad que presuntamente habría sido agredido.