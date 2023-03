“Yo quiero justicia, pero no deja de dolerme porque es mi papá”: hija del agresor de Naucalpan apoya a la víctima

Hombre agredió a mujer en Naucalpan (Especial)

La hija de Juan Manuel “N”, quien presuntamente se entregó a las autoridades tras agredir a una joven cerca de un parque del municipio de Naucalpan, Estado de México, exigió que se haga justicia aunque sea en contra de su padre.

Te puede interesar: Qué escuelas de la UNAM y de la UAM están en paro y cuál es la razón

El pasado domingo se viralizó en redes sociales una grabación donde se observa a una joven de 24 años de edad siendo agredida por un hombre cuando pasa por un parque de la colonia La Mancha I; luego logra zafarse mientras grita que quieren violarla y asegura reconocer a los sujetos y las placas del vehículo al que presuntamente querían subirla.

Después de la amplia difusión del video algunos vecinos localizaron el automóvil que estaba esperando a Juan Manuel “N” y comenzaron a hostigar a la familia, por lo que el hombre se entregó al Ministerio Público.

Te puede interesar: Hallaron cámaras en baños de prepa en Guerrero, mientras que en Oaxaca y Edomex denunciaron acoso sexual de maestros

El medio de comunicación N+ dio a conocer algunos audios que el hombre mandó a sus familiares explicando que estaba a punto de entregarse y les solicitó algunas pertenencias.

(Captura de pantalla/Twitter)

“Quiero confiar en ustedes, me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazando a mis hijas, a mis nietos, a nadie. Que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy entregar solo”, aseveró Juan Manuel “N”.

Te puede interesar: Presunto agresor de una mujer en Naucalpan fue detenido

Para Cinthya “N”, hija del presunto agresor, la situación es complicada porque se trata de su padre y nunca notó que tuviera algún comportamiento extraño; sin embargo, tras haber visto el video está del lado de la víctima y espera que se haga justicia.

“Es un golpe que no sabría explicarlo, ya que en su momento fue de mucho coraje, porque fue una mujer, yo soy mujer y me pongo de su lado. Yo quiero justicia, pero no deja de dolerme porque es mi papá”

Hasta la tarde de este miércoles la víctima reconoció a su agresor tras verlo y escucharlo, según reveló la madre de la víctima para Foro TV.

(Captura de pantalla/Twitter)

“Ella lo pudo ver, lo pudo escuchar, así como le pedimos nosotros a las autoridades, sí se hizo así como lo pedimos, eso tenemos que decirlo, sí lo vio y lo escuchó. Nosotros ayer cuando se iba a hacer el enlace nos mandaron a llamar precisamente para informarnos que ya lo habían detenido, él no se entregó”, acusó la entrevistada.

Recordó que su hija regresaba de trabajar e iba de camino a su casa cuando repentinamente fue violentada. Dijo que ella no notó la camioneta ni cuando el sujeto salió de los arbustos. Luego de golpearla, el hombre trató de lanzarla al río, se hicieron de groserías y el conductor de la camioneta intentó atropellarla.

Aseguró que la joven aún se encuentra en shock por los eventos ocurridos el fin de semana pasado.

De acuerdo con El Universal, autoridades de Naucalpan indicaron que Juan Manuel “N” pidió “paro” a los policías que lo identificaron en sus recorridos de vigilancia para que no lo detuvieran en ese momento.

(Captura de pantalla/Twitter)

Los elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan estaban circulando por la avenida Juárez de la colonia La Mancha I, misma donde ocurrió el ataque, cuando al llegar a la calle José Becerril detectaron a una persona con las mismas características indicadas en la media filiación del agresor.

De inmediato los policías se acercaron a él y tras explicarle que sus características físicas coincidían con la descripción del agresor del video que fue ampliamente difundido le solicitaron que los acompañara hasta las oficinas de la Fiscalía local para hacerle una entrevista.

No obstante, el sujeto intentó persuadirlos, pidiéndoles que no lo detuvieran esa noche: “Échame la mano jefe, sí soy el que aparece en los videos pero ya no me investiguen”.