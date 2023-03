Los memes que dejó el pase de la selección mexicana a cuartos de final del mundial

(Twitter/@grandslammex)

La selección mexicana volvió a clasificar a la segunda ronda del Clásico Mundial de Beisbol por primera vez desde 2009. La novena manejada por Benjamín Gil venció a Canadá en el cuarto partido de la fase de grupos y aseguró su presencia en los cuartos de final. Ante ello, usuarios en redes sociales destacaron el logro por medio de memes, aunque uno de los personajes más mencionados fue Randy Arozarena.

¡Avanza a la siguiente ronda! ¡Ganó México 10-3 a Canadá! ⚾️🥳pic.twitter.com/p0lmzPclPu — ☁️ (@______Jenna) March 15, 2023

Al término del encuentro, México se situó como líder del Grupo C y viajará a Miami para jugar la ronda de los mejores ocho equipos. Dicha situación no aconteció en las dos ediciones más recientes del certamen, motivo por el cual algunos usuarios expresaron júbilo y alivio al corroborar que la novena tricolor aún tiene posibilidades de batallar por el trofeo.

La pelea del grupo C en el #ClasicoMundialDeBeisbol

VAMOOS MEXICO!!! pic.twitter.com/vHZofuGFJz — LMB memes (@LMB_memes) March 15, 2023

Las únicas dos ocasiones en que México disputó la segunda ronda fue en 2006 y 2009, aunque no trascendieron más allá. En tanto, para las ediciones de 2013 y 2017 finalizaron en el fondo del grupo D, al ser superados por selecciones como Italia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Puerto Rico. Por ello, en 2023 podrían encaminarse hacia la consolidación de su mejor participación.

Top 1 de buenas decisiones en este país:

Darle la nacionalidad a Randy Arozarena



pic.twitter.com/8tqzKz3Adj — Valecita (@valecotah) March 15, 2023

Otro de los motivos de la sátira gráfica fue la férrea pelea de los equipos en el Grupo C. Hasta antes del encuentro entre México y Canadá, los cinco integrantes del sector se enfilaban a protagonizar una cerrada clasificación en caso de obtener la misma cantidad de victorias y derrota.

En ese sentido, simulando una pelea de la empresa de lucha libre WWE, los usuarios destacaron la irrupción de México para vencer a las selecciones de los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña para imponerse en la tabla estadística y quedarse con el liderato definitivo del grupo.

Randy Arozarena

Uno de los jugadores con mayor admiración entre la afición mexicana al beisbol es Randy Arozarena. La preferencia por su figura se dio a conocer en las redes sociales, pues se convirtió en el personaje de la novena dirigida por Benajmín Gil que mayores memes protagonizó. Y es que su desempeño ha sido crucial para llevar al combinado a la ronda de cuartos de final.

En el transcurso de los cuatro partidos disputados por la selección mexicana, Arozarena se convirtió en uno de los bates más efectivos en el line up de México. Sus intervenciones han sido oportunas en momentos definitivos de los últimos tres encuentros, pues ha impulsado carreras con las que México ha tenido ventaja.

Incluso, gracias a las nueve producciones que suma en el certamen, ya se convirtió en el seleccionado mexicano líder en el rubro. Antes que él, el récord perteneció a Jorge Cantú, quien con sus batazos en la edición de 2006 logró que sus compañeros pisaran la goma del home en ocho ocasiones.

Al respecto, diversos usuarios lo elevaron a la categoría de héroe e hicieron diversas referencias a su naturalización. Algunas personas destacaron que una de las mejores decisiones del gobierno de México fue la de otorgar la nacionalidad al jugador cubano formado en las filas de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Entre la sátira, algunos de los usuarios compararon a Arozarena con el futbolista Rogelio Funes Mori al afirmar que su desempeño ha sido notoriamente mejor. No obstante, otro de los rasgos que causó simpatía entre los aficionados fue el cariño que ha demostrado por la cultura mexicana a pesar de haber nacido en la isla de Cuba.

(Twitter/@grandslammex)

“Esto era lo que yo quería, representar al país que me dio la oportunidad de jugar beisbol como lo estoy haciendo ahora. México me recibió con los brazos abiertos. La gente me dio su cariño, la oportunidad. Lo que me queda a mí es responder como yo sé hacerlo, que es jugando pelota”, expresó según declaraciones rescatadas por el diario Excélsior.