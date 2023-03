Ricardo Salinas Pliego contó cuando “El Tigre” Azcárraga lo atacó y se desató la guerra de televisoras

Salinas Pliego es la tercera persona más rica del país. REUTERS / Stringer

Ricardo Salinas Pliego, según el último listado dado a conocer por Forbes, es la tercera persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú, considerado la persona más rica de México y Latinoamérica, quien es dueño de empresas como Grupo Carso y América Móvil, con una fortuna de USD 81 mil 200 millones, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y quien según Forbes posee una fortuna de USD 30 mil 850 millones.

Salinas Pliego, por su parte, es dueño de diversas empresas, entre las que destacan Elektra, Banco Azteca y TV Azteca, una de las televisoras más importante de México, de la cual es dueño desde los años 90. Antes de que Salinas Pliego se adueñara de TV Azteca, la televisora más poderosa del país era Televisa, que en ese tiempo era controlada por Emilio El Tigre Azcárraga Milmo. Y es que él no tenía competencia, por lo que, cuando llegó Salinas Pliego y se puso al frente de la nueva televisora, no les gustó que hubiera alguien con el mismo negocio.

Recientemente, Ricardo Salinas Pliego fue invitado, por segunda ocasión, al podcast Creativo, de Roberto Martínez, en donde habló de diferentes temas, entre ellos, cuando lo “atacó” el Tigre Azcárraga en 1996.

“Cuando me ataca Azcárraga papá, en el 96, y se desata la famosa Guerra de las Televisiones, pues yo quedo como el chiquito que está siendo víctima del gorila abusivo poderoso, entonces me convino bastante eso”, explica el empresario. Continúa diciendo que incluso, lo llevaron detenido, fue a declarar, y lo querían “guardar”.

Tras esto, Martínez le pregunta que si le querían quitar la televisora y poner a Carlos Slim al frente de ella, a lo que el empresario responde que sí. “No contaban con que les salí respondón”, menciona. El titular del podcast le pregunta si esto le ayudó a que TV Azteca se consolidara, a lo que el empresario responde positivamente. “Claro, porque la gente nos vio como un grupo con huev*s, con valor, con determinación, y con un liderazgo joven, arrojado, aparte lo que estaba diciendo era la verdad, no estaba diciendo ni una mentira, pura verdad: estos grandotes me quieren quitar, porque no les conviene, y quieren seguir con su misma mierd*, y no soportan que haya una competencia, y no soportan que haya otra productora de novelas y otra productora de noticias”.

Cuenta que con el tema del presidente Vicente Fox, en el 2000, se complicó, “que también fue como una reacción de la gente, de decir como: bueno, ya estuvo bueno del PRI, y vamos a cambiar por el PAN de Fox, y pues ahí estuvo Azteca metido, involuntariamente, pero estuvimos hasta la cocina en eso”.

Roberto Martínez toca el tema de que TV Azteca está asociado con la imagen del empresario como persona, y si se cae la empresa, también le afecta a él, y pone como ejemplo a Facebook con Mark Zuckerberg. Salinas Pliego, ante esto, dice que “aquí todos saben quién es el dueño, y el responsable, y, bueno, todos saben, pero también eso está muy interesante, pocas compañías en el mundo, te puedes tú encontrar al personaje, y lo mencionaste, el caso de Meta con (Mark) Zuckerberg, el caso de Tesla y SpaceX con (Elon) Musk, el caso de (Steve) Jobs era rarísimo, porque no tenía ni una acción, pero tenía una gran autoridad moral para mandar, pero las demás compañías, o los líderes no se meten mucho, como el caso de los Googles, (Serguéi) Brin y (Larry) Page, o tienen un Managment muy institucional, y una propiedad muy pulverizada, entonces son como organizaciones burocráticas, es muy distinto”, menciona.

También habla sobre la sucesión en las empresas. “La sucesión ordenada y de quién sustituye a un liderazgo, y sobre todo un liderazgo fuerte como el mío, pues es complicado, yo por eso en el 2015, ya pasó un buen rato, nombré a mi hijo Benjamín Salinas, como presidente de TV Azteca, y él es el que decide aquí, y lo único que yo sigo manteniendo, son las noticias, precisamente por las ramificaciones que tiene el área de opinión a otras partes del grupo, pero todo lo que es programación, estrategia, ventas, es tema de Benjamín, hasta el Fútbol”, concluye.