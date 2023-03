PRI presentó acción de inconstitucionalidad contra reforma para que próximo gobernador de Sonora solo esté 3 años

Presentaron acción de inconstitucionalidad contra reforma de Durazo en Sonora (especial)

El pasado 28 de febrero, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, firmó una reforma constitucional para que el cargo del Ejecutivo Estatal solo gobierne por tres años en el 2027 con la finalidad de empatar las elecciones estatales con las presidenciales a nivel nacional.

Sin embargo, el martes 14 de marzo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante la Suprema Corte de Justcia de la Nación (SCJN) el tramite de acción de inconstitucionalidad ante la iniciativa de Durazo.

De acuerdo con lo argumentado, la acción fue presentada debido a que se trata de una reforma inconstitucional pues en la Constitución Federal del Estado de Sonora se establece que el periodo a ejercer es de seis años y no de tres, lo que consideraron como violatorio de diversos principios constitucionales y convencionales.

El legislador y dirigente a nivel estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown, la propuesta había sido presentada hace cinco años y señaló que debía ser considerada y consultada con la opinión ciudadana al no haber sido debidamente socializada; igualmente dijo que se trataba de una cuestión no urgente, por lo que no había necesidad de que se aprobara aún.

Señaló, además, que se trataba de una reforma elaborada para crear una cortina de humo en lugar de atender problemáticas más serias dentro del estado como lo era la seguridad, la educación o la salud de los habitantes de la entidad.

Alfonso Durazo, actual gobernador, ratificó las modificaciones constitucionales y auguró que permitirán una mayor participación. (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

El sector opositor se ha posicionado en contra de la reforma constitucional bajo el argumento de que causaría una regresión y desetabilidad política en el estado.

“Como partido solicitamos que se declare la invalidez de esta reforma por ser inconstitucional y no cumplir con los requisitos legales establecidos, e invitamos a los demás partidos y legisladores a actuar con responsabilidad y sensatez en su labor y se sumen haciendo valer su derecho”

La reforma de Durazo

El proyecto de Ley que reforma diversas disposiciones de los artículos 22, segundo párrafo, 46 y 69 de la Constitución del Estado para que la persona que resulte electa para el 2027, se desempeñe solo, y por única vez, por un periodo de 3 años “a efecto de hacer concurrentes las votaciones de los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y estatal a partir de 2030″.

La reforma aprobada por Durazo tiene el propósito de alinear los periodos electorales del estado con la de las demás entidades federativas y el de las elecciones presidenciales, en parte también serviría para que los gastos de los partidos se vean reducidos en el proceso, además de que el gobierno estatal también se alinee adecuadamente con el ejecutivo federal.

“El objetivo de esta iniciativa es reducir los costos del proceso electoral e incrementar la participación, siempre en una elección intermedia disminuye la participación electoral, de manera natural en un proceso de elección presidencial se incrementa, pero al ser concurrentes los gastos de los partidos serán menores”

(especial)

Como tercer punto, tratarían de incrementar la participación ciudadana, pues en conferencia de prensa, el gobernador afirmó que en las elecciones intermedias se reduce el nivel de participación electoral, mientras que en el presidencial, tiende a incrementar.

De acuerdo con los reportes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en las elecciones de 2021 que le dieron la victoria a Alfonso Durazo hubo una participación de entre el 40 y 50 por ciento del padrón. Según señaló, las elecciones que coinciden con el proceso federal tienen una mayor participación.

Igualmente se dará un cambio en la fecha para la presentación del informe de gobierno del Ejecutivo estatal, pues se presentará en septeiembre 13 y no en octubre.