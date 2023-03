Silicon Valley Bank impactó en el super peso; la moneda mexicana perdió valor ante el dólar

El peso mexicano perdió terreno ante el dólar (Foto: Archivo)

El Banco de México (Banxico) reportó, al cierre de la jornada de este lunes 13 de marzo, que el peso perdió terreno ante el dólar estadounidense, pues cada unidad de la moneda extranjera ahora tiene un valor de 18.97 pesos mexicanos, 57 centavos más en relación al viernes 10, con lo que se marca una ligera tendencia a la alza que se podría adjudicar a la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).

Cabe recordar que el miércoles 8 de marzo el dólar valía 17.96 pesos por unidad, algo que fue interpretado por numerosos analistas como una signo de confiabilidad en los inversionistas; sin embargo, el cierre de SVB, de acuerdo con algunos analistas, pudo incidir negativamente en los ánimos inversores, por lo que esto repercutiría negativamente en las monedas internacionales, incluida el peso mexicano.

Al respecto, se destaca que el jueves 9 y el viernes 10 se marcó una tendencia a la alza, que coincide con el cierre de SVB. El 9, el valor del dólar cerró en 18.05 pesos y el 10 en 18.40 pesos. En cuanto a la relación de estos indicadores con el cierre de SVB, El Economista publicó una nota en la que se sostiene este vínculo.

El Banco de México reporta el valor del peso ante el dólar (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

“Existe incertidumbre sobre la postura que tomará la Fed con respecto a las quiebras de SVB y el Signature Bank. Este ha sido el ciclo de alza más veloz de la Fed y ahora deben enfrentar riesgos”, rescató el diario de circulación nacional de Víctor Gómez, profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además, en un reporte de Banco Base se señaló que esto no tiene que ver con un desempeño particular del Estado mexicano, ya sea en su gobierno o en su banco central, pues sostuvo este lunes 13 de marzo que “la depreciación del peso se debe a una mayor aversión al riesgo a raíz de la caída de SVB Financial Group en Estados Unidos, que genera especulación sobre una posible crisis en el sistema financiero”.

El peso se ha comportado favorablemente ante el dólar (Foto: Cuartoscuro)

“Cabe recordar que la fortaleza del peso está respaldada parcialmente en la expectativa de crecimiento de las exportaciones, la inversión y las remesas, las cuales se ven afectadas ante escenarios de contracción económica y elevada incertidumbre”

Como este problema se originó desde el extranjero, Banco Base también observó las acciones tomadas en Estados Unidos (EEUU), mismas que no se hicieron esperar y, desde el domingo 12, en una declaración conjunta, se hizo de carácter público que el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) “tomaron medidas decisivas para reforzar la confianza del público sobre el sistema bancario de Estados Unidos”.

El cierre de Silicon Valley Bank) afectó al peso mexicano (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

También aprobaron medidas que garanticen los recursos de los clientes de SVB, donde aseguraron que tendrán acceso a su dinero a partir del lunes 13, todo ello en espera de que se genere una nueva certidumbre en el sector. “La Reserva Federal anunció la disposición de fondos adicionales para que las instituciones de depósito tengan la capacidad de enfrentar retiros de sus clientes”, señaló Banco Base.

Finalmente, se destaca que el comportamiento general del peso, desde que inició la administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido favorable. En este sentido, cabe recordar que el comportamiento de las monedas en la región (América Latina) ha marcado un ligero ascenso; sin embargo, el del peso mexicano ha sido sobresaliente en relación a otras naciones emergentes.

Esto no se debe en su totalidad al gobierno de México, pues Banxico, su gestión y respeto a su autonomía es un factor decisivo, además que el libre mercado es quien plantea el valor de una moneda, pues, mientras más se usa, más certidumbre genera. “La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México”, señala Banxico en su sitio oficial.