Los nuevos ataques de AMLO a la prensa mexicana que hace su trabajo: “están siempre en contra de nosotros”

La periodista Nayeli Roldán en la Mañanaera del 10 de marzo 2023 Imagen: Captura de pantalla

Hacer periodismo en México es un gran reto, tomando en cuenta las condiciones de inseguridad para realizarlo, aparte de sortear las descalificaciones de los distintos actores políticos locales, estatales y nacionales, que no aceptan cuestionamientos a su gestión y que pretenden que se hable unicamente bien de ellos.

Te puede interesar: Ken Salazar se reunió con AMLO tras la denuncia del secuestro de cuatro ciudadanos de EEUU en Matamoros

En este caso, fue otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador que en su conferencia de prensa, La Mañanera, volvió a atacar al periodismo que se hace en México, después que la reportera Nayeli Roldán, de Animal Político, lo confrontara y le cuestionara el espionaje realizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con la herramienta Pegasus, lo que ocasionó la molestia del ejecutivo federal.

Por igual, en la respuesta que dió López Obrador a la periodista, descalificó al medio donde labora, al decir, que Animal Político estaba en contra de él, al igual que Carmen Aristegui, la revista Proceso, la asociación Artículo 19, R3D y SocialTic, que publicaron el artículo, el pasado martes 7 de marzo.

(Fofo: Facebook/Articulo19)

Y cuando la citada reportera preguntó a AMLO sobre si el general Audomaro Martínez Zepeda fuera a la Mañanera a que explicará la base legal del espionaje y la compra de Pegasus y que no han transparentado los contratos, el presidente mexicano volvió a descalificar.

Te puede interesar: No es coincidencia: Romero Herrera conectó desprotección a Norma Piña con el análisis al Plan B

“No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros… ustedes no van a marcar la agenda, tienen todo los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan, no hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos, entonces por qué les vamos hacer el caldo gordo a ustedes”, declaró López Obrador molesto. Por igual, señaló que Animal Político recibía dinero del gobierno anterior y que lo podría probar, “entonces están siempre en contra de nosotros”, volvió a señalar el mandatario. Cabe destacar que durante esta confrontación, el personal de la Presidencia en la ‘Mañanera’, intentó quitarle el micrófono a Nayeli Roldán, situación que quedó grabada, tomando en cuenta que se transmitía en vivo el evento.

Denise Dresser en La mañanera de AMLO Imagen: Captura de pantalla

En días pasados, la colaboradora de Aristegui Noticias, Denise Dresser informó que en septiembre de 2022 presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por las descalificaciones que había recibido desde el Palacio Nacional.

Te puede interesar: A pesar de las negativas de AMLO, Sedena espió a activista de Derechos Humanos

“Como víctima de ese asesinato verbal, ya que he sido mencionada 87 veces en el circo romano de Palacio Nacional, decidí ejercer mi derecho, y el de todas y todos a defenderme de un gobernante abusivo. En septiembre metí una demanda de amparo por la violación de mis -y nuestros derechos- ante el Poder Judicial de la Federación”, escribió en su columna la politóloga.

De la misma forma, al presentar el búnker de seguridad que construyó Genaro García Luna, en el video de la presentación del mismo, la voz en off señala que el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales.

“García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras, como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros”, se escucha en el vídeo que se presentó.

Cabe mencionar que hasta el primer semestre de 2022, Artículo 19 registró 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación, al comparar esa cifra contra el mismo periodo de 2016, se registró un aumento del 51.83% de agresiones, es decir, se tenía en el gobierno de Enrique Peña Nieto 218 ataques registrados.