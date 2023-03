Quién es “La Kena”, líder del Cártel del Golfo investigado por el secuestro de ciudadanos estadounidenses

"La Kena", relacionado al Cártel del Golfo, podría estar detrás del secuestro de estadounidenses en México (Foto: Especial)

Un hombre identificado como presunto líder de una célula del Cártel del Golfo es investigado por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Se trata de José Alberto García Vilano, quien también es conocido con los alias La Kena o Ciclón 19.

La Kena es investigado por autoridades estatales y federales con el objetivo de determinar si está o no relacionado con el secuestro de las personas extranjeras, según lo revelaron fuentes del gabinete de seguridad al medio de comunicación Milenio.

Quien es “La Kena”

Alberto García Vilano es identificado como presunto jefe regional del Cártel del Golfo. Se trata de una de las personas más buscadas por las autoridades y un hombre que destaca por el nivel de violencia que usa en contra de sus rivales.

José Alberto García Vilano es también conocido como "La Kena" o "Ciclón 19" (Foto: FGJ Tamaulipas)

El pasado 11 de abril de 2022 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas publicó una ficha en la que se anunció una recompensa de 2 y medio millones de pesos. a quien aporte información para su ubicación y detención. De acuerdo con el sitio BreitBart, La Kena logró pasar desapercibido en parte ocultando su identidad a través de otro nombre: Gilberto de la Rosa.

Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida a raíz del hackeo que sufrió la institución militar por parte del colectivo Guacamaya, la hermana de García Vilano es identificada como una mujer que opera con recursos de procedencia ilícita a través de fondas y locales de comida en Matamoros.

El nombre de dicha mujer es Aidé Landaverde Vilano, alias La Flaca. De igual manera y de acuerdo a los informes militares, La Flaca habría alertado sobre la llegada de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al poblado de Soto la Marina, en Tamaulipas.

La hermana de "La Kena" habría avisado de la llegada de miembros del CJNG a Tamaulipas, según documentos de "Guacamaya Leaks" (Foto: Archivo)

El Cártel del Golfo en Tamaulipas

Ante el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses (dos de los cuales murieron) en Matamoros, Tamaulipas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó a través de sus redes sociales durante la tarde del 7 de marzo, su preocupación por la presencia del Cártel del Golfo en la zona.

“Como hemos señalado en nuestras Alertas de Viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica”, fueron las palabras de Salazar luego de que el gobernador de la entidad mexicana, Américo Villarreal, confirmara el hallazgo de los ciudadanos estadounidenses a través de una llamada que estableció con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Grupo Escorpión, aliados del Cártel del Golfo

Cabe recordar que, el pasado 26 de febrero, circuló un video en redes sociales en el que supuestos integrantes del Grupo Escorpión, identificado como un brazo armado del Cártel del Golfo, sometieron a presuntos traficantes de droga, a quienes hincaron.

Seis personas fueron interrogadas por sujetos armados debido a su supuesta relación en la venta de cristal. Crédito: Twitter@Tamaulipasrtc1

El video tiene una duración de aproximadamente dos minutos se pudo ver que las víctimas, además de estar hincadas, tenían sus manos atadas en la espalda y respondieron a los cuestionamientos de sus captores

Las seis personas que se muestran en el audiovisual (cuatro hombres y dos mujeres) estarían relacionadas con la venta y compra de droga, especialmente la conocida como “cristal”, según sus declaraciones. Asimismo, todas tenían entre 37 y 58 años y dijeron ser originarias de Tamaulipas, principalmente de la ciudad de Matamoros, donde opera el Grupo Escorpión.

“El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en la frontera. ¿Están arrepentidos? Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo”, dijo uno de los hombres armados. No se informó qué sucedió con las personas capturadas tras el registro de las imágenes, pero se presume que habrían sido ejecutadas.