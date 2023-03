Congreso de Chihuahua aprobó “Ley Mya” para sancionar tentativas de feminicidio cometidas por menores

El Palacio de Gobierno de Chihuahua se iluminó de violeta en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. (Gobierno de Chihuahua)

De cara a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Congreso del estado de Chihuahua aprobó una iniciativa conocida como “Ley Mya”, la cual contempla reformas al Código Penal estatal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con el objetivo de sancionar a las personas menores de edad que cometan el delito de tentativa de feminicidio.

Con esto, el Legislativo le solicitará al Congreso de la Unión que se le dé luz verde a la propuesta, de manera que se hagan efectivas las modificaciones a los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo que permitiría que el internamiento opere en los casos de feminicidio en todas sus modalidades, incluyendo el grado de tentativa.

La iniciativa fue presentada desde el 7 de febrero de 2023 por la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Adriana Terrazas Porras y, posteriormente, aprobada por la Comisión de Justicia.

“En este caso en concreto, las propuestas de mérito coinciden en la necesidad de prever como pena el internamiento de los agresores menores de dieciocho años cuando se trate del delito de feminicidio en grado de tentativa”, estableció el dictamen

Mya Villalobos fue víctima de un intento de feminicidio en octubre de 2022 cometido por su expareja. (Gobierno de Chihuahua)

En cuanto a los cambios al Código Penal de Chihuahua, se pretende agravar las penas contra quienes cometan ilícitos que atenten contra las mujeres. “Cuando se trate de delitos cometidos en razón de género, la punibilidad aplicable será de entre la mitad de la mínima y tres cuartas partes de la máxima correspondiente al delito doloso consumado que el agente quiso realizar”, detalló el documento que plantea modificar el segundo párrafo y adicionar un tercero al artículo 75.

La iniciativa lleva por nombre “Ley Mya” en referencia a Mya Villalobos Saldaña, una joven originaria de Camargo, Chihuahua que en octubre de 2022, cuando tenía 17 años, fue apuñalada en 47 ocasiones por Erick “N”, su novio de ese entonces, de la misma edad.

Por este ataque las autoridades sólo habían dictado medidas cautelares en contra de Erick “N” como no acercarse a la ciudad de Camargo, no abandonar su lugar de residencia (Delicias) y recibir terapias de ayuda. Es decir, seguiría su proceso en libertad.

Más adelante, la Fiscalía General del Estado solicitó y consiguió que se ordenara la reaprehensión de Erick “N” para internarlo en un Centro de Reinserción para Adolescentes Infractores.

No obstante, el 17 de febrero de 2023 se llevó a cabo una audiencia en la que se hizo efectivo un amparo para el agresor, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua suspendió la orden de aprehensión en su contra y mantuvo las medidas cautelares que ya habían sido decretadas anteriormente.

“Haber superado las lesiones recibidas fue el comienzo de una historia de desigualdad por un juez que me ha invisibilizado, pues durante el proceso jamás me ha volteado a ver, jamás ha tenido empatía hacia mí, jamás ha visto esto con perspectiva de género, en cambio he sentido que victimiza a mi agresor y que hasta cierto punto lo está defendiendo”, dijo Mya Villalobos en febrero durante un parlamento de mujeres en Cuernavaca, Morelos.

Mya Villalobos ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa. (Gobierno de Chihuahua)

Debido a su experiencia, Mya ha acompañado de cerca el proceso legislativo para buscar que las reformas se hagan efectivas, pues considera que los agresores de mujeres, aunque sean menores de edad, deben ser juzgados por el delito que cometieron.

Entre los cambios incluidos en la propuesta se incluye una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que los Ministerios Públicos actúen siempre con perspectiva de género. Además, se aprobó sancionar con una pena agravada el delito de lesiones cometidas en contra de las mujeres en los casos en que se utilice ácido o alguna sustancia corrosiva, por lo que el responsable podría alcanzar hasta diez años y medio de prisión.