“Nadie entiende que es la guerra hasta que toca a tu puerta”: Yelyzaveta fue desplazada por la invasión a Ucrania

Ucranianos en México (Foto arte: Jovani Perez/ Infobae México)

Han pasado 365 días desde que inició la guerra en Ucrania. Más de 8 milllones de personas (según cifras de ACNUR) se vieron obligadas a abandonar el territorio y retomar su vida lejos de sus hogares. Tal es el caso de Yelyzaveta Voroniuk, mujer de 28 años que llegó a México desde hace varios meses en un intento de reconstruir lo que la guerra dinamitó.

“Nadie entiende que es una guerra hasta que la guerra toca tu puerta. No le deseo a nadie que pase por la experiencia: cuando tus padres, tus parientes, cuando tu casa es destruida se destruye toda tu vida, tus planes para el futuro, tu pasado, tu familia, amigos. Absolutamente todo destruido, en un segundo, en un día, no se imaginan lo aterrador e imposible que es superarlo”

En una entrevista para Infobae México, y en el marco del año de la invasión, Yelyzaveta narró una parte de su experiencia luego de que el 24 de febrero de 2022, las tropas rusas cruzaran la frontera y comenzaran los bombardeos en las ciudades principales de Ucrania —incluyendo Kyiv y Járkiv—.

Si bien ella decidió salir del país, su familia sigue en el territorio, por lo que la incertidumbre y la impotencia se han convertido en parte de su día a día.

Casas destruidas fotografiadas en Irpin, a las afueras de Kiev, Ucrania, el sábado 30 de abril de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

“En Ucrania bromeamos que podemos comprar armas nucleares, podemos pedir aviones, pero no podemos convencer a nuestros padres a que abandonen sus hogares, ya que los ucranianos (y más las personas mayores) están muy apegados a sus tierras, a sus casas, al territorio donde vivían”.

El padre de Yelyzaveta es un reflejo de esta situación: tiene más de 70 años y nunca ha salido de su país, por lo que se ha vuelto imposible persuadirlo de que abandone su hogar, su granja, su tierra.

“Desafortunadamente la gente joven se está yendo, estamos tratando de trabajar y de sobrevivir en el extranjero, pero claro que estamos muy preocupados por nuestros padres y familiares que no pueden dejar Ucrania, que no pueden salir porque nunca han estado en el extranjero, y a la edad que ellos tienen es muy difícil cambiar de sociedad”, detalló.

Este es el escenario que Yelyzavet ha tenido que aprender a sortear, es decir, el hecho de estar lejos de su país y de sus padres, de quienes recibe noticias de manera intermitente, pues la comunicación se ha complicado, sobre todo por la situación con el suministro de energía eléctrica.

Cuando Ucrania recibe un embate ruso — la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de más de 700 ataques contra instalaciones sanitarias, personal y vehículos de transporte— este puede llegar a afectar la planta de energía ocasionando apagones de hasta una semana de duración.

Si bien la familia de Yelyzaveta ya está preparada con velas y estufas ante la falta de luz, no sucede así con la comunicación pues esta no se puede restablecer hasta mucho después.

(Foto: Especial/Infobae México)

“A veces durantes tres o cuatro días veo que mi papá no estuvo en línea, entonces entro a las noticias para más o menos ver por donde llegaron las bombas en esos días y así verificar que, por donde están (sus padres) todo está bien. De esta manera trato de tranquilizarme y pensar que todos están bien pero es muy difícil. Cuando me despierto por la mañana, no se imaginan lo feliz que me puedo poner por un mensaje: ´Estamos bien, nos dieron luz´. Son como diez letras, pero me dan una calma increíble”

En este sentido, Yelyzaveta aseguró que la decisión de venir a México fue difícil, pero tiene un propósito claro: busca ayudarse a sí misma, a su familia y a su país.

“No podemos estar sentados sin hacer nada, (venir a México) era una opción de cómo continuar con mi vida, porque la guerra destruyó todos mis planes”.

La mujer dijo estar agradecida con el apoyo que se ha recibido desde México, sin embargo reiteró que Ucrania aún requiere apoyo: “No se olviden de nosotros”, concluyó.

Hasta este 25 de febrero tanto el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, como el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, han condenado la invasión; sin embargo, hasta el momento el gobierno mexicano ha decidido no aplicar sanciones económicas o políticas contra Rusia.