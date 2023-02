Ucrania lanzó un contundente llamado a México para aplicar sanciones a Rusia: “No será posible sentarse en dos sillas”

Habla sobre la guerra y pide apoyo al gobierno mexicano a sumarse a las sanciones contra Rusia.

A casi un año del comienzo de la guerra en Ucrania, el gobierno de dicho país hizo un contundente llamado a México y otros países de América Latina para que apliquen sanciones a Rusia como forma de apoyo al cese de hostilidades.

El 24 de febrero se cumplen 365 días desde que las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania e invadieron el territorio. De acuerdo con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, se calcula que desde el comienzo del conflicto han muerto más de 7 mil civiles y otros 11 mil 547 han resultado heridos. Sin embargo, estás son solo cifras aproximadas, se estima que podrían ser aún mayores.

Así, tras más de 11 meses de que las fuerzas del Kremlin desataran una guerra, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretsk, hizo un llamado al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para tomar medidas contundentes frente al conflicto bélico.

Si bien, en una entrevista para Infobae México, la representante ucraniana expresó su agradecimiento por el posicionamiento mexicano dentro del Comité de Seguridad de la ONU, enfatizó la necesidad de que las autoridades mexicanas se sumen a las sanciones económicas y políticas en contra de Rusia.

“Queremos, pedimos, solicitamos al gobierno mexicano unirse a las sanciones contra Rusia, sanciones económicas y sanciones políticas contra políticos rusos involucrados en esta guerra”, atajó la representante diplomática.

Al inicio de los ataques, la cantidad de civiles que intentaban huir de las ciudades asesiadas por los bombardeos aumentaba a diario.

En marzo de 2022, a pocos días de haber comenzado los bombardeos en territorio ucraniano, el presidente López Obrador declaró que, a diferencia de las acciones adoptadas por otros líderes mundiales, México no impondría sanciones de algún tipo.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, comentó.

Añadió que la mejor forma de colaborar para poner fin a la guerra sería a través de la “promoción del diálogo” y no “cayendo en el protagonismo”.

“No consideramos que eso nos corresponda y pensamos que lo mejor es promover el diálogo (...) No podemos (hacer) más; no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, expresó.

Al respecto y en primera instacia, durante la entevista realizada en el marco del año de la invasión rusa, Oksana Dramaretsk, expresó su posicionamiento al planteamiento del mandatario:

“O estás del lado de la justicia, el derecho internacional y la democracia, o apoyas el régimen criminal que gobierna en el Kremlin. Hoy no será posible sentarse en dos sillas. Las acciones del régimen en el poder en Moscú no se pueden tolerar más, estas acciones son criminales”, atajó.

Tumbas no identificadas de civiles y soldados ucranianos son exhumadas en un cementerio en la recién retomada zona de Izium, Ucrania, el lunes 19 de septiembre de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

La embajadora aseguró que las sanciones son una demostración “de que el mundo democrático no tolera ni tolerará las acciones de criminales” y reiteró que estas medidas funcionan, puesto que ayudan a “destruir la máquina militar”.

“Estas sanciones políticas, económicas, sí que funcionan porque nos apoyan a acabar con esta guerra porque destruyen la máquina militar rusa. Por eso llamamos no solo a México, sino a otros países latinoamericanos a unirse a estas sanciones contra el régimen ruso”, atajó.

México condena la invasión

El 24 de febrero de 2022 —y tras meses de tensiones en la zona— Vladimir Putin anunció el inicio de una “operación militar especial”. Con ello, tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana y se registró en comienzo de bombardeos en varias ciudades incluidas Kiev, capital de Ucrania.

Al respecto y desde México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, condenó y pidió un cese de la intervención militar rusa.

Asimismo, un día después de que iniciara la guerra, el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, refrendó su posicionamiento en contra de cualquier tipo de invasión, e hizo énfasis en que las acciones emprendidas desde el Kremlin son contrarias al derecho internacional.