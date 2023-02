Funes Mori expresó su deseo por seguir defendiendo la camiseta de México

Rogelio Funes Mori celebra tras anotar su primer gol con la selección mexicana. Estadio Memorial Coliseum, Los Ángeles, California, EEUU. 3 de julio de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kelvin Kuo

Siendo ya oficial la gestión del argentino Diego Cocca como nuevo estratega de la Selección Mexicana, el delantero de los Rayados de Monterrey y también del Tricolor, Rogelio Funes Mori señaló su objetivo de seguir presente en las convocatorias del combinado azteca y mantener un nivel óptimo para poder llegar a su segunda Copa del Mundo.

En conferencia de prensa previo al duelo de la jornada 7 cuando los Rayados de Monterrey reciban a los Gallos Blancos de Querétaro, el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori habló sobre la actualidad del conjunto regiomontano, así como de la nueva era dentro de la Selección Mexicana bajo el mando de Diego Cocca.

"Me encantaría estar en un segundo Mundial".



🗣️ Rogelio Funes Mori en conferencia de prensa. pic.twitter.com/fNbErZ131a — dataref México (@dataref_mx) February 15, 2023

Siendo ya un futbolista que sabe lo que es defender los colores del Tricolor durante una Copa del Mundo, al “El Mellizo” se le consultó su punto sobre el nuevo timonel del combinado azteca y las expectativas que tiene para el nuevo proceso mundialista. Sin mayor problema, Rogelio confesó tener un firme deseo por seguir como delantero de la selección.

“La oportunidad de la selección me la he ganado con mi llegada a Monterrey. Si me va bien en mi club, puedo ser elegible para estar en la Selección Mexicana. Quiero seguir, todo dependerá de lo que haga en mi club y nada más. Creo que el trabajo, la disciplina, la dedicación hará que pueda estar o no estar”, señaló el goleador histórico de los Rayados.

Posteriormente, el ariete naturalizado mencionó su idea por jugar su segundo Mundial y el buen rendimiento que debe de conservar con “La Pandilla” para cumplir su prometido. “Me encantaría estar en un segundo Mundial (en 2026). Voy a ser más grande edad, pero estoy tranquilo, contento y siempre a disposición de la selección. Soy un jugador elegible y me queda seguir trabajando para poder llegar a la selección”.

Tenemos delantero MEXICANO para el Mundial del 2026 !



Rogelio Funes Mori quiere jugar su 2do Mundial y eso se AGRADECE!



PD lo que tanto les he dicho El Melli no le interesa el título de Goleo, el siempre prefiere lo colectivo pic.twitter.com/G8hGvjV0VN — Luis Fernando Ibarra (@LuchoIbarra690) February 14, 2023

De igual manera, reconoció el buen trabajo que hizo Cocca para llegar al banquillo del combinado azteca. “”No soy nadie para decir si fue una buena o mala la decisión, todo dependerá del tiempo. Sabemos que Cocca es un técnico capacitado para la selección, porque así lo decidió la federación. Esperemos que todos podamos ayudar y le pueda ir bien”.

“No lo conozco personalmente, pero sé quien es porque fue jugador, ha sido técnico en Argentina, aquí en México. Creo que le ha ido muy bien en todos los clubes donde ha estado, entonces es un entrenador capacitado para estar en la selección y esperemos que le pueda ir bien”, sentenció el oriundo de Mendoza, Argentina.

Los números de Funes Mori en el último año

Nadie puede poner en tela de juicio la calidad del delantero de “La Pandilla”, pues ha sido uno de los mejores atacantes en el fútbol mexicano durante la última década. Basta con ver que en la actualidad, se convirtió en el máximo goleador histórico del conjunto regiomontano con 144 anotaciones en 292 encuentros (y contando).

Previo al Mundial de Qatar 2022, el ex atacante del Benfica no tuvo la mejor de sus campañas con el cuadro mexicano, esto debido a una lesión muscular que lo privó de jugar durante 8 jornadas del torneo regular. No obstante, logró recuperarse de su lesión y recuperó algo de nivel para la liguilla del certamen. En total, Funes Morí anotó 5 goles en 13 partidos disputados; mientras que en el actual certamen, ya acumula 5 anotaciones en 6 encuentros.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Saudi Arabia's Saleh Al-Shehri and Mexico's Rogelio Funes Mori react

En cuanto con la Selección Mexicana, ya cuenta con 6 tantos en 17 cotejos. Durante la justa mundialista, tan solo pudo ver acción en el último partido de la fase de grupos, en donde ingresó de cambio sobre los minutos finales del encuentro ante Arabia Saudita.