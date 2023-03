PAN presentó una iniciativa de ley para castigar el plagio de tesis como el caso de Yasmín Esquivel

Yasmín Esquivel podría enfrentar un juicio político (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Ante la exhibición de un nuevo plagio por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, ahora en su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este martes una iniciativa de ley para combatir este tipo de conductas inmorales.

De acuerdo con el coordinador blanquiazul en la Cámara alta, Julen Rementería del Puerto, la iniciativa sugiere una reforma al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior para que faculte a las instituciones académicas para cancelar los títulos profesionales cuando se compruebe que fueron obtenidos mediante el plagio de la tesis profesional.

Y es que lamentó que la permanencia de la ministra en la SCJN esté provocando un daño terrible en diversos ámbitos: al máximo tribunal, al Poder Judicial, y por tanto al Estado Mexicano; además, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Anáhuac.

Presentamos una iniciativa para que las instituciones de educación superior no tengan pretextos: si alguien cometió plagio, que se le retire el título.



Asimismo, mencionó que el tercer daño a la sociedad es la ofensa para todos los estudiantes de educación superior que con mucho sacrificio y esfuerzo han obtenido sus títulos universitarios sin hacer trampa.

“Si ya era un escándalo la evidencia que apunta a que la ministra Esquivel plagió su tesis de licenciatura, ahora los señalamientos de que copió también su tesis doctoral la hunden por completo”

“Es penoso que en nuestro máximo tribunal se ocupe un cargo sin contar con la mínima calidad moral, valores, principios, ya no digamos, vergüenza [...] La manera cínica e irrespetuosa con la que se ha conducido la ministra Esquivel, la mentira y el engaño, la arrogancia, intimidación y superioridad son ya intolerables”, dijo.

Finalmente, el panista señaló que Yasmín Esquivel es fiel retrato de esa actitud retrógrada que tanto daño ha hecho y que se quiere erradicar, “el que no tranza, no avanza”, sin embargo, agregó que el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, “sólo confirma que no tiene ni el mérito, ni la capacidad para estar en donde está”.

Po otra parte, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, expresó este martes que no aceptará que la ministra revise las impugnaciones del plan B de la reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos en su contra.

Se ausentó por segundo día en la SCJN

Por segunda día consecutivo en esta semana, la ministra Esquivel Mossa, se ausentó de la sesión de pleno de la SCJN.

Este martes el máximo tribunal del país analizó el proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Código Administrativo del estado de Chihuahua, presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales.

Asimismo, revisó la acción de inconstitucionalidad de la presidencia de la República contra diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del estado de Colima, también bajo la ponencia del ministro Aguilar Morales.

Desde el pasado fin de semana que el diario El País dio a conocer que plagió un total de 209 de las 456 páginas (46%) de la tesis doctoral “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, Esquivel Mossa no ha participado en las sesiones de pleno del lunes y martes.

En respuesta, el representante legal de la ministra, Alejandro Romano, aseguró que las omisiones en las citas de autores y errores en la redacción de su tesis para obtener el grado de doctora son “deficiencias o descuidos”, y no una forma de plagio.