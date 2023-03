De Lamb Of God a Emperor: Estas son las bandas confirmadas para el México Metal Fest VII en Monterrey

El México Metal Fest es uno de los festivales más esperados por los fanáticos del metal, se realiza desde el año 2016 en Monterrey, Nuevo León. (Facebook México Metal Fest)

Uno de los festivales más esperados de México se lleva a cabo al norte del país, se trata del México Metal Fest. Este 2023 regresa a Monterrey, Nuevo León con su séptima edición, la cual se realizará el próximo 10 y 11 de noviembre.

El anuncio oficial se realizó en septiembre de 2022 durante el cierre de su edición V y VII. A partir de esa fecha se develó parte del cartel para este año y poco a poco se han ido revelando los nombres del resto de las bandas que tocarán en esta ocasión, lo cual ha ido aumentando la euforia del público que espera ver a sus ídolos del metal.

Fue durante el último día de febrero que se fueron agregando más nombres al cartel oficial 2023. El festival confirmó la participación de tres cartas fuertes, Lamb Of God, Emperor y Tsjuder. El mejor metal importado desde Estados Unidos y Noruega respectivamente.

Las bandas nacionales e internacionales hasta el momento confirmadas son las siguientes, Blind Guardian, Abbath, Primal Fear, Night Demon, Los Males del Mundo, Cancer, Midnight, All Misery, BMR, Borknagar, Carpathian Forest, Crypta, Death Angel, Enslaved, Exhorder, Flotsam and Jetsam, Gatecreeper, Haborym, I Am Morbid, Impaled Nazarene, Internal Bleeding, Killswitch Engaged, Krisiun, Kevelertak, Leprous, Midnight, Obscura, Septicflesh, Thrown Into Exhile, Tryptikon, Vader, Venom Inc, Vomitory y más por ser reveladas.

Cartel con las nuevas bandas agregadas a la alineación que se presentará en el México Metal Fest VII. (Facebook MMFVII)

Son un total de 34 agrupaciones originarias de países como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Suiza, Alemania, Polonia, Grecia, Noruega y Brasil, todas consideradas de las máximas representantes de distintas variantes del género del metal.

Los boletos ya se encuentran a la venta en distintas fases y categorías; individuales o en modalidad de abonos y pueden ser adquiridos a través del sitio oficial del festival México Metal Fest VII o de Súper Boletos.

La Fase Trve para preferente y general fue la primera que se agotó al momento del anuncio, las ventas que se mantienen activas son:

Preventa 1

-Preferente (agotados)

-General 2 mil 800 pesos

Preventa 2

-Preferente (agotados)

-General 3 mil 200 pesos

Día 1 General / Día 2 General

-Preventa 1: mil 600 pesos

El México Metal Fest se trata de un evento que se ha ido forjado en la industria desde 2016, año con año cuentan con una oferta de bandas que no les pide nada a los festivales extranjeros. De esta manera la escena del metal en Monterrey ha contribuido en gran medida al reforzamiento del turismo en el norte del país y a la economía.

Distintas generaciones de seguidores de este tipo de música se aventuran al viaje y abrazan la cultura de Monterrey para disfrutar de dos días a sus bandas favoritas. Mucha gente toma estos días de festival para vacacionar y aprovechan su visita al norte para recorrer los sitios más emblemáticos de la ciudad o para saborear la gastronomía norteña.

Pasaron aproximadamente tres años de suspensión a shows masivos debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el público se desató en 2022 e inicios de este 2023 con la llegada de los conciertos.

La sede para el MMF VII está por confirmarse, ya que en sus primeros años se llevó a cabo en en la Explanada de los Sultanes y la última vez fue en la Expo Guadalupe.

La banda mexicoestadounidense Brujería, en la edición V y VI del festival de metal en Monterrey. (Facebook México Metal Fest)

“Desde su concepción, han desfilado los mejores exponentes nacionales así como grandes artistas de talla internacional. Actualmente es considerado uno de los festivales más relevantes de América Latina, el cual recibe año con año a miles de asistentes provenientes de diversas nacionalidades”, se lee en la descripción del evento.

Generalmente el festival cuenta con tres escenarios: dos principales denominados MX y MF Stages, y el segundo denominado Trve Stage, en el cuál se presentan bandas y talentos por descubrir. A lo largo de los años destacan las presentaciones de Megadeth, Venom, Brujería, Sodom, Cannibal Corpse, Cradle Of Filth y W.A.S.P. por mencionar solo algunas.