Guillermo del Toro dirigirá nueva película animada sobre la vida del Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro

Guillermo del Toro dirigirá una nueva película animada sobre la vida del escritor Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Tras el éxito que sigue cosechando la película “Pinocchio” (actualmente nominada al Óscar), el director mexicano Guillermo del Toro dio a conocer que dirigirá “The Buried Gigant”, una nueva cinta de animación ‘stop motion’.

La noticia fue publicada a través del perfil de Twitter de Netflix, plataforma que vuelve a asociarse con el director con el proyecto basado en la novela fantástica homónima del ganador al Premio Nobel de literatura en 2017, el escritor británico Kazuo Ishiguro.

Acerca de la historia en la que estará basada, sigue la vida de una pareja de ancianos que tras recordar vagamente que fueron padres de un hijo, deciden viajar al pueblo vecino para buscarlo. El cineasta confirmó este nuevo proyecto mediante un comunicado en medios locales.

“‘The Buried Gigant’ continúa mi asociación de animación con Netflix y nuestra búsqueda del ‘stop-motion’ como medio para contar historias complejas y construir mundos ilimitados”

Además de presidir la dirección, Del Toro escribirá el guion junto a Dennis Kelly, también guionista de “Utopia” (2013) o “Matilda The Musical” (2022). Cabe destacar que con “Pinocchio”, Del Toro ha buscado demostrar que la animación “stop-motion” es una forma más de arte y romper el prejuicio que la ha limitado durante muchos años a un público infantil.

El cineasta mexicano mostró al mundo una nueva versión sobre el clásico cuento de un niño de madera, fue estrenada en 2022 y desde entonces no ha dejado de obtener galardones, reconocimientos y de recibir elogios por parte de la crítica. “Pinocchio” arrasó con la temporada de premios de este 2023 al haber recibido ya un Globo de Oro, un premio BAFTA, un premio de los Critics Choice Awards y ahora se mantiene en la contienda por llevarse el Óscar a mejor película animada, en la próxima gala que se celebrará el 12 de marzo en Los Ángeles.

“Quiero agradecer a la Academia Británica no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es género para niños, es medio para el arte, es un medio para el cine y que creo que la animación debería mantenerse en la conversación”, comentó Del Toro en su discurso durante los premios BAFTA.

Como dato importante, el director de “Hellboy” recibió su primera nominación al Óscar por “El laberinto del Fauno” en 2007 y fue hasta 2018 que con su filme “The Shape of Water” (La Forma del Agua) obtuvo dos estatuillas doradas a mejor director y mejor película.

El cineasta mexicano estrenó "Pinocchio" en 2022 y desde entonces no ha dejado de obtener galadornes y ahora se mantiene en la contienda por llevarse el Óscar a mejor película animada. (“Pinocho de Guillermo del Toro”). (Netflix vía AP)

Guillermo del Toro cerró el año 2022 estando dentro de la lista de los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual que es lanzada cada año por Variety. Ya que la revista señaló que luego de tener una de sus más grandes decepciones con la venta en taquilla para su película Nightmare Alley el año pasado, en 2022 el director se recuperó gracias a Pinocho.

Asimismo, en noviembre del año pasado el cineasta también recibió el título de doctor honoris causa por la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Del Toro fue reconocido con este grado por su carrera en el cine.

Otro de los logros del también guionista fue el ser homenajeado en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. Además, en el recinto se inauguró la exposición Crafting Pinocho, en la que se muestra cómo fue el proceso para que Guillermo y su equipo realizaran el stop-motion del filme.

Guillermo del Toro, junto a Mark Gustafson, tardaron un aproximado de 15 años para la creación de esta cinta, la cual se realizó en el Taller de Cucho, que está ubicado en Guadalajara, Jalisco.