Senadores de Morena colocaron manta contra marcha del INE: “García Luna no se toca”

Morena desplegó una manta contra García Luna y Calderón en el Senado

El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República desplegó una lona, tanto en el patio central como al interior del pleno, haciendo referencia que la marcha del próximo domingo 26 de febrero no será a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de la democracia, sino a favor de Genaro García Luna y los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

En un primer momento, los senadores Antares Vázquez, Margarita Valdez, Bertha Caraveo y César Cravioto colocaron la manta en el primer piso del patio central, por lo que pudo ser observada desde el patio central. Ahí los morenistas sentenciaron que las consignas de la próxima movilización serían “vergonzosas”.

Y es que de acuerdo a los integrantes del partido guinda, la movilización tendría que llamarse “la marcha de la corrupción” o “la marcha de la impunidad”, además de que los lemas serían —el ya conocido— “el INE no se toca”, agregando ahora “García Luna no se toca”, “Calderón no se toca”, “Fox no se toca” y “Lorenzo no se toca”.

Dentro del pleno de Paseo de la reforma se desplegó una manta por la marcha del INE (Twitter/@letroblesrosa)

Al respecto se posicionó el senador Ovidio Peralta Suárez en sus redes sociales, el cual indicó que la segunda movilización que han convocado los grupos de derecha en contra de la reforma electoral o del Plan B en la materia pasará a la historia al ser recordada como la marcha de la impunidad, en referencia al veredicto de culpabilidad que emitió la Corte de Brooklyn en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).

“La marcha del próximo 26 de febrero pasará a la historia como #LaMarchaDeLaCorrupción y #LaMarchaDeLaImpunidad, solo es necesario ver quiénes son los convocantes bajo el nombre de la sociedad civil”

Sobre el mismo tenor, la legisladora Bertha Caraveo pidió a la ciudadanía no olvidar que Genaro García Luna era un narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa, además instó a que se siga haciendo eco de que fue puesto en la secretaría por Felipe Calderón.

“Que no se olvide nunca: Genaro García Luna era narcotraficante del Cártel de Sinaloa y @FelipeCalderon lo puso al frente de la seguridad pública después del fraude electoral patrocinado y avalado por el @INEMexico (entonces IFE)”, se pudo leer en su perfil.

Los senadores de Morena compartieron la información en sus redes sociales (Twitter/@OvidioPeraltaS)

Sin embargo, como se mencionó, las acciones no solo se presentaron en el patio central, sino que también fueron observadas en el pleno, debido a que los legisladores de la autodenominada Cuarta Transformación llevaron la manta mientras se desarrollaba la sesión en donde se discutía el Plan B.

Así también lo dio a conocer Caraveo, quien volvió a utilizar su cuenta oficial de Twitter para detallar que la manta tuvo como objetivo ponerla frente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), pues los acusó de presuntamente tener “amnesia temporal”, pues no han emitido algún comunicado tras la sentencia contra García Luna.

“Les pusimos esta lona de frente a los @SenadoresdelPAN para atender la amnesia temporal de la que sufren desde ayer sobre su narco-secretario de seguridad y su narcoespurio-presidente. García Luna su traición a la patria los perseguirán hasta el fin de los días”, detalló.

La senadora Bertha Caraveo indicó que la lona se colocó frente a los senadores del PAN (Twitter/@CaraveoBertha)

Posteriormente, el vocero de la banca, César Cravioto, en conferencia de prensa reiteró sus acusaciones respecto a los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, pues los acusó directamente de presuntamente haber entregado las estructuras del Estado mexicano a los grupos del narcotráfico.

“Imagínense que el juicio a García Luna se hubiera dado aquí en México. ¿Qué hubieran dicho?, la Fiscalía está persiguiendo a García Luna, los jueces mexicanos están dando un veredicto por presiones del gobierno federal. Qué bueno que el juicio se hizo en Nueva York, qué bueno que el juicio se hizo en Estados Unidos para que no hubieran pretextos de que es persecución política”, finalizó.