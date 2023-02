Quién es Said Pichardo, reggaetonero, escritor feminista y ex de Livia Brito, detenido en posesión de armas y drogas

La pareja se mantuvo unida desde 2016 y hasta 2020, tiempo en el que compartieron un canal de YouTube donde ventilaban su vida como pareja (Foto: Instagram)

La tarde de este lunes 20 de febrero se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, a siete personas, entre ellas a Said Pichardo, quien es cantante de reggaetón y exnovio de la actriz Livia Brito.

La detención fue llevada a cabo luego de que Said fuera denunciado por sus vecinos, quienes refirieron que solía realizar fiestas a altas horas de la noche en su domicilio, y que al inmueble llegaban personas armadas y con “comportamientos extraños”.

Los exnovios comenzaron su relación en 2016, durante los más de tres años como pareja compartían frecuentemente su día a día en redes sociales (Foto: Instagram)

“Se confirmó la presencia de distintas personas al exterior del inmueble quienes observaron portando armas de fuego y custodiando el lugar. Por eso en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, se aportaron los datos de prueba recabados y se obtuvo una orden de cateo en el domicilio señalado, misma que una vez que fue cumplimentada, resultó en la detención de Said “N” de nacionalidad mexicana”, expuso el Jefe de policía capitalina, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

Cateo en Jardines del Pedregal, @AlcaldiaAO:@SSC_CDMX decomisó 10 millón de pesos y 50 mil dólares. Además, detuvo a un joven que ahí ocultaba droga, armas y éste auto de lujo.



Los vecinos lo delataron por hacer fiestas cada fin de semana, las cuales duraban hasta 2 días. pic.twitter.com/GI97GJOX0M — Antonio Nieto (@siete_letras) February 20, 2023

Asimismo se informó que los detenidos posiblemente están relacionados con una célula delictiva dedicada al secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, robo de vehículo, así como la venta y distribución de droga. En el operativo también fueron liberadas cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad.

Del domicilio del cantante se embargaron tres armas de fuego largas, dos armas cortas, un Lamborghini, cinco motocicletas, bolsas con marihuana y más de 100 dosis de cocaína, además de aproximadamente 10 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones y aproximadamente 40 mil dólares “sin que en ese momento el detenido acreditara si legal procedencia”.

ASÍ CUIDABAN al EX de @liviabritoof

Hombres armados cuidaban así, la casa de Said Pichardo en El Pedregal.

Amedrentaban a todos los q pasaban por ahí.

Hasta a los policías les tocó.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron y les quitaron todas las armas.



El caso en @multimediostv pic.twitter.com/xMKrNf2EKk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 21, 2023

La noticia ha causado revuelo, especialmente porque se trata de la expareja de la popular actriz cubana radicada en México, quien al momento no ha emitido alguna reacción al respecto.

¿Quién es Said Pichardo?

Modelo, actor, cantante y participante de reality shows, Said Pichardo, de 33 años, cuenta con una trayectoria no especialmente relevante en el medio artístico mexicano. En su faceta musical como intérprete y compositor de género urbano, se le conoce como Said P. y cuenta con algunos temas que han cobrado cierta relevancia entre el circuito reggaetonero: Coqueta, Pasaje sin rumbo y Ahora que te fuiste.

En esta faceta ha logrado trabajar con grandes productores musicales, quienes han colaborado con artistas de talla mundial como Maluna, Reykon, Lenny Tavarez y J Balvin.

Nacido Tlatelolco en Ciudad de México, Said se fue a los 15 años a Chicago a probar suerte en su intención de convertirse en cantante, sin embargo ante la falta de oportunidades trabajó como mesero. Fue en 2009 cuando Pichardo se mudó a Puerto Rico para iniciar una carrera universitaria enfocada en la música, pues sabía que ese país es la cuna de las más grandes estrellas de la música urbana.

En septiembre de 2014 hizo un paréntesis en su carrera musical y lanzó ya en México un libro llamado Lo que la mujer realmente quiere bajo el nombre Said King, en dicha obra el autor se definió como “Mujerfilo” y declaró que trataba de reivindicar a las mujeres como el verdadero sexo fuerte.

En la presentación del texto se hizo acompañar de figuras femeninas del espectáculo mexicano, como la periodista Mara Patricia Casatañeda y la cantante Danna Paola.

La historia detrás del éxito de Said P. Al sentir la impotencia tras un delito que vivió su madre, Said decidió hacer todo lo posible para alcanzar el éxito como empresario y reguetonero. ¡Escucha su historia! #LauraSinCensura, de lunes a viernes a las 7 p.m. por #Unicable Posted by Unicable on Monday, September 7, 2020

Fue en 2016 cuando sostuvo una relación sentimental con la actriz cubana Livia Brito, a quien se mantuvo unido por tres años. Incluso ambos famosos compartían su día a día como novios en un canal de YouTube, donde también realizaban “retos virales”. Se dice que Livia estaba tan enamorada de Said que fue ella quien le pidió matrimonio al cantante, sin embargo a los pocos meses se disolvió el noviazgo entre rumores de infidelidad.

En 2020 participó en el reality deportivo Guerreros 2020, donde salió triunfador junto al equipo “Las Cobras”. Su más reciente trabajo de alcance masivo fue en la telenovela Mi fortuna es amarte de Televisa, producción de Nicandro Díaz donde le dio vida al personaje de “El Sinba”, y a la par de su participación en el melodrama estrenó los sencillos Pa que pegue con Ñengo Flow y Hasta el fondo con Zoop One.