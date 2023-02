Gobierno de Sinaloa celebró que Culiacán abandonó el ranking de las ciudades más violentas del mundo

El gobernador Rubén Rocha destacó la cooperación entre los gobiernos estatal y federal como la clave para disminuir el índice de violencia en la entidad. (Twitter/@rochamoya_)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer el pasado 20 de febrero la más reciente edición del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo durante 2022. Una de las revelaciones más destacadas fue que de las 17 poblaciones mexicanas ubicadas en la lista, ninguna pertenece al estado de Sinaloa.

En el informe anterior, alusivo a los datos de homicidios ocurridos durante 2021, Culiacán había ocupado el lugar 43 de la lista, con un total de 350 asesinatos y una tasa de este delito de 34,73 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en esta ocasión, la capital sinaloense no figuró en el recuento.

Tal noticia fue celebrada por funcionarios del gobierno de aquel estado a lo largo del día. El mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, aseguró a través de sus redes sociales que Culiacán “es sinónimo de progreso, bienestar y turismo de negocios”. Además, sostuvo que una de las claves para que la capital de Sinaloa abandonara el ranking fue la cooperación entre el Gobierno Federal y la administración de la entidad.

“La coordinación entre el @GobiernoMX, @sinaloagobmx y ayuntamientos en materia de seguridad, permite dar resultados positivos”, dijo el funcionario al final de un breve mensaje.

Culiacán ha dejado de estar en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. La capital es sinónimo de progreso, bienestar y turismo de negocios. La coordinación entre el @GobiernoMX, @sinaloagobmx y ayuntamientos en materia de seguridad, permite dar resultados positivos. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 21, 2023

En una publicación de la misma índole, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, afirmó que “la Coordinación entre sociedad y los tres órdenes de gobierno ha permitido este gran resultado”.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la entidad cerró el año 2022 con un total de 498 crímenes que acabaron con la vida de las personas. En esta cifra están incluidos los casos de homicidio doloso y de feminicidio.

Esto quiere decir que el promedio diario de estos delitos fue de 1,36 y representó una disminución del 23,16% respecto a la estadística de 2021. Además, según la dependencia, la tasa de estos ilícitos fue de 16,79 por cada 100 mil habitantes en Sinaloa.

En el ranking presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, ninguna de las ciudades más violentas tiene una tasa menor a 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Culiacán ya no se encuentra en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, así como ninguna ciudad de Sinaloa, esto gracias a los resultados obtenidos hasta el cierre del 2022. 1/2 pic.twitter.com/4KRX0zXuHo — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) February 21, 2023

Colima, el lamentable primer lugar de la lista

El hallazgo más llamativo tras la publicación del ranking fue que Colima, capital del estado con el mismo nombre, se posicionó como la ciudad más violenta del mundo con un total de 601 homicidios y un registro de 330 mil 329 habitantes. Esto quiere decir que la tasa fue de 181,94 crímenes por cada 100 mil habitantes.

Lo que resultó más alarmante para quienes le dieron seguimiento a la noticia fue que Colima ascendió trece lugares en el recuento respecto al ranking de 2021. En aquel registro se contabilizaron 195 homicidios totales en la capital colimense y una tasa de 59,11 de estos ilícitos por cada 100 mil habitantes. En otras palabras, se podría decir que los homicidios se triplicaron en Colima en tan solo un año.

En Colima, estado colindante con Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Mezcales y el Cártel de Sinaloa mantienen una violenta disputa por el control del tráfico de drogas.

De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el líder del cártel de las cuatro letras en el estado Colima está identificado como José Juan Torruco Ramos, alias “El Padre” o “El Apa”, quien opera con los hermanos Jarquín y a quien se le relaciona con el ex director de Seguridad Pública en los municipios de Villa de Álvarez y Comala, Joel Pérez Cabrera, alias “El Viejito”.

Este es el sexto año consecutivo que una ciudad mexicana se queda con el nada célebre primer lugar de las más violentas del mundo. No obstante, cabe aclarar que este recuento no incluye a ciudades con conflictos bélicos como el caso de Siria, Sudán o Yemen, pues en esos casos las muertes no son consideradas homicidios, sino que son provocadas por operaciones de guerra.