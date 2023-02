Frankfurt vs Napoli: Chucky Lozano fue nombrado el jugador más valioso del partido

Hirving Lozano fue autor de la asistencia en el tanto que abrió el marcador del encuentro (AP Foto/Michael Probst)

Hirving Lozano recibió una nueva oportunidad de brillar con el Napoli en la Champions League y superó las expectativas del entrenador Luciano Spalletti. Al término de la victoria del cuadro italiano sobre el Eintracht Frankfurt, en la ida de los octavos de final del prestigioso certamen, el canterano de los Tuzos del Pachuca fue nombrado como el jugador más valioso (MVP).

Qué faltaría para que Canelo Álvarez pelee en México Se espera que en el mes de mayo el campeón de las 168 regrese al box a defender sus títulos contra un rival que aún está por confirmar VER NOTA

Si bien no finalizó los 90 minutos reglamentarios al interior del terreno de juego, los organizadores de la UEFA Champions League consideraron que el Chucky Lozano fue el jugador con mayor determinación. En ese sentido, cuando sonó el pitazo final fue llamado para recibir el trofeo que dio testimonio de su gran nivel.

Su desequilibrio fue crucial para que el marcador del encuentro rompiera el cero, aunque también estuvo a punto de aumentar el marcador después de haber registrado en su estadística personal la primera asistencia.

Lozano se quedó con el reconocimiento avalado por la UEFA en la competencia (Twitter/@ChampionsLeague)

El cronómetro marcó el minuto 40 cuando logró desmarcarse por la banda derecha y recibir un pase filtrado. Su velocidad le permitió superar su marca y llegar hasta el área grande del Eintracht Frankfurt. A pesar de que dos jugadores rivales escoltaron a su compañero Victor Osimhen, Lozano envió un pase preciso para que el nigeriano solamente empujara la esférica más allá de la línea de gol.

Cuál será el capítulo de la serie Drive to Survive 5 dedicado a Checo Pérez El piloto originario de Guadalajara, Jalisco, contará con uno de los 10 capítulos de la serie de la F1 dedicado exclusivamente a él VER NOTA

Lozano logró descifrar la posición de los defensas alemanes y apenas un minuto después intentó la misma jugada. El pase, de nueva cuenta, fue efectivo y Osimhen anotó el doblete. Aunque el grito de gol italiano inundó cada rincón del Deutsche Bank Park, el cuerpo de jueces lo invalidó por la posición adelantada en que se encontró Victor al recibir el pase.

En la segunda mitad del encuentro, durante un contragolpe, el originario de la Ciudad de México se acercó al área grande e intentó un disparo de media distancia que fue bien atajado por el arquero Kevin Trapp. Su participación en los minutos posteriores continuó generando desequilibrio, aunque no pudo anotar el ansiado gol.

Napoli se quedó con la victoria a pesar del imponente apoyo de la barra del Eintracht Frankfurt (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El marcador del encuentro aumentó a dos goles por cero gracias a la intervención de Di Lorenzo. Si bien el mexicano no tuvo participación directa en la jugada, su impulso ofensivo abonó al momento anímico de los italianos que no dejaron de buscar la ocasión de asegurar la ventaja para el encuentro de vuelta en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles.

¿Qué dijo el Chucky Lozano al ser nombrado MVP del partido de Frankfurt vs Napoli?

Antes de abandonar la cancha hacia los vestidores, Lozano se tomó unos minutos para dar algunas declaraciones ante los micrófonos. En su intervención agradeció la decisión de su entrenador por volver a darle la oportunidad de iniciar un encuentro y consideró haber brindado una de las mejores exhibiciones durante su estancia con el equipo de la Serie A.

La “brujería” por la que Julio César Chávez comenzó a usar una banda roja en la cabeza En la segunda mitad de su carrera, el Gran Campeón Mexicano comenzó a utilizar la prenda que se convirtió en su sello personal más distintivo en cada ocasión que tuvo que subirse al cuadrilátero VER NOTA

“Es de los (partidos) más bonitos. De los mejores que he tenido y gracias a Dios vamos en buen camino (...) No no no (está definido) faltan 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa. Tenemos que trabajarlo, estar mentalizados muy bien y tratar de trabajarlo en la semana”, aseguró ante los micrófonos de la empresa TNT Sports.

Información en desarrollo*