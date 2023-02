Detuvieron a Said Pichardo, ex de Livia Brito, con armas, drogas y millones de pesos

El cantante sostuvo un romance con la actriz cubana, ambos radican en México (Foto: Instagram)

La tarde de este lunes 20 de febrero el periodista especializado en crimen y nota policial Carlos Jiménez dio a conocer la detención de Said Pichardo, quien hace unos años sostuvo una relación sentimental con la actriz cubana radicada en México Livia Brito.

Sin mayor información al momento, el apodado “C4″ compartió en su perfil de Twitter: “Detienen a ex novio de Livia Brito con armas, drogas, dinero. Es Said Pichardo, se dice cantante y compositor. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvieron en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón. Tenía más de diez millones de pesos, dólares, armas largas, pistolas, drogas”.

DETIENEN a EXNOVIO de @liviabritoof CON ARMAs, DROGAS, $$

Es Said Pichardo

Se dice cantante y compositor.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron en una casa de @AlcaldiaAO

Tenia más de $10 millones de pesos, Dlls, armas largas, pistolas, drogas…



El caso a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/VXbGTKwpdC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 20, 2023

Se conoce que Said Pichardo, cuyo nombre artístico es Said P. es un exponente mexicano del género urbano y recientemente apareció en la telenovela Mi fortuna es amarte de Televisa, en su faceta como actor, dando vida al personaje de “El Sinba”. Dentro de la música ha ganado cierta notoriedad con los temas de reggaetón Coqueta y Pasaje sin rumbo.

Fue en 2016 cuando la protagonista de La piloto presumía su amor junto al reggaetonero e incluso abrieron juntos un canal de YouTube donde compartían aspectos y anécdotas de su relación. Asimismo se dijo que la cubana estaba tan enamorada del músico que fue ella quien le pidió matrimonio a Said P. tras alrededor de tres años de relación.

El compromiso matrimonial se concretó, sin embargo a los pocos meses el noviazgo llegó a su fin pues la polémica protagonista de La desalmada decidió terminarlo entre rumores de infidelidad. Y es que se dijo que el hoy detenido le fue infiel a la cubana con otros varones.

Tras la ruptura, Said Pichardo se abocó a la música y meses después del fin del noviazgo, en agosto de 2020, lanzó el tema Ahora que te fuiste, inspirado en su romance y ruptura con la actriz de hoy 36 años.

“Es un himno a la soltería. La escribí justo porque yo terminé una relación tóxica y entonces me volví muy feliz, o sea de repente me desperté, pensé y dije: ‘ya no necesito a esa persona, estoy feliz, ya no tienes a alguien que te esté chingando’”, contó entonces para Al día Dallas.

“No es hablar de la parte triste sino pensar que, ahora que terminaste con esa persona, saber si eres feliz y pues yo me dí cuenta que sí, soy muy feliz, cuando no tienes a alguien que te esté fregando, eso la gente no lo entiende y se aferra a su ‘peor es nada’, pero pues yo ya no”, afirmó entonces el artista también conocido como “Said, El Caballero”.

Por aquella época, el compositor también participó en el programa de Televisa Guerreros 2020, donde como parte del equipo “Las Cobras” dio muestra de su habilidad a través de pruebas de resistencia física. Parece que el que fuera un romántico noviazgo quedó en malos términos pues Said se refirió entonces a la cubana como “tóxica”.

Así lo dijo a la misma publicación: “Hay una frase que dice: ‘yo sé que me espías en redes sociales, pero yo ya te bloquee’, es muy chistoso como las ex se enteran de todo”, contó sobre el tema No me llames. “Cuando tú vibras en energía negativa, atraes todo lo negativo, si atraes a una pareja tóxica es porque tú lo eres”.

Los exnovios comenzaron su relación en 2016, durante los más de tres años como pareja compartían frecuentemente su día a día en redes sociales (Foto: Instagram)

Poco después de su participación en Guerreros 2020, Said fue señalado por Raúl, sobrino del actor Eduardo Capetillo de haber sido golpeado por él y otros dos participantes del reality show deportivo.

El sobrino del famoso acusó que Said P., Brandon Castañeda y Agustín Fernández lo golpearon en una cantina dentro del centro comercail Plaza Artz Pedregal, en Ciudad de México. Mientras Castañeda y Fernández salieron inmediatamente a deslindarse de las acusación, Said guardó silencio. Al tiempo el periodista Gustavo Adolfo Infante mostró en su programa De primera mano unas fotografías en las que se le ve a Said acompañado de ocho escoltas armados en el lugar.