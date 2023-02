Silvana Estrada: el canto a la amistad con el que homenajeó a los hermanos Tirado en el Teatro Metropólitan

(César Vicuña/Ocesa)

Entre las butacas del Teatro Metrópolitan y los gritos esporádicos de los fans enardecidos, resulta imprescindible que cada canción de Silvana Estrada no resulte un homenaje a la amistad. Como si cada acorde trajera consigo una seguidilla de recuerdos, ya sea desde una tarde en Ciudad Universitaria a finales de 2019 con el conocido grupo de amigas o las despedidas de aquellas personas que por varias razones no se frecuentan más.

Desde el escenario, la oriunda de Coatepec, Veracruz, quedó parada en el centro y, rodeada de su banda, del público, de las telas, tomó el coraje que pocos tienen para usar su voz y rememorar en unos cuantos versos, aquellas risas, anécdotas o momentos que vivió con su mejor amigo Jorge Tirado y Andrés.

“Los extraño mucho y la vida es tan bonita, tan corta y no sé cómo será vivir sin ellos ya, pero brindo por sus vidas, más que por las de cualquier otra persona”, dijo la intérprete previo a entonar Brindo y, posteriormente, una renovada versión de Amor Eterno.

El mundo se me iluminó cuando empezamos a ser amigos

“Eras mi hermano, mi mejor amigo y mi familia. Eras mi llorar de risa todos los días y también mi contención para las tristezas. Me honra saber que construimos una amistad tan fuerte que incluso ahora me sigo abrazando a tu amor. Me sigues guiando (...) El mundo se me iluminó cuando empezamos a ser amigos. Vivimos juntos infinitas cosas. Nos construimos a nosotros mismos con ayuda siempre del otro”, escribió Silvana a Jorge, como una breve despedida el 21 de diciembre de 2022.

Silvana y Jorge Tirado fueron grandes amigos (Instagram)

A unos meses de dicha publicación que la cantautora realizó en su cuenta de Instagram y, aunque pareciera existir un abismo latente de sentimientos encontrados entre el primer concierto que Estrada dio en el Metropólitan con su más reciente fecha, Silvana fue arropada por sus fans en todo momento.

Tristeza fue ejemplo de ello, ya que la intérprete de otros éxitos como Te Guardo, Carta o Marchita reflexionó sobre la ambivalencia de esa melodía, pues, por un lado, aunque la letra habla de aquello que ensombrece el alma, también funge como una pausa para sacudirse dicha emoción y darle paso, aunque sea por unos minutos, a vivir el momento.

“Hoy más que nunca quiero recalcar la importancia de esta canción porque han sido meses tristísimos, los más tristes. Esta canción es para que la tristeza se vaya”, comentó ante los aplausos y gritos de cariño de sus fans.

Más allá de un homenaje

Esta no es la primera ocasión que Silvana Estrada conmemora el cariño que mantiene por su amigo Jorge Tirado, ya que en fechas recientes, la cantante de Sabré Olvidar compartió el fragmento de melodía que compuso para el joven que continúa siendo un pilar en su vida.

(Instagram)

“Tengo miedo a buscarte y saber que no estás, que ahora bailas solito en otro carnaval. Tengo miedo a que sepan que no quiero avanzar ahora que sé que nadie va a podernos salvar. Y el amor de tu vida no abandona jamás, pero cómo te quisiera regresar, pero cómo me lastima que no estás”, se le escucha entonar a la artista desde su TikTok.

Sin embargo, ante las ausencias y el dolor, Silvana dejó durante su concierto del 16 de febrero un legado más grande del que se podría imaginar. Ya que Jorge y Andrés no sólo permanecieron en los resquicios de su voz, sino que la memoria de ellos -desde ahora- también quedará reflejada en cada una de las amistades, recuerdos y risas que resultan trascendentales para cada uno de sus fans.