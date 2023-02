Juicio de García Luna: Cuáles fueron las recomendaciones que hizo el juez a los miembros del jurado

El juez Brian Cogan instruyó al jurado previo a la deliberación de culpabilidad o no de García Luna. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

El juez Brian Cogan hizo algunas recomendaciones a los doce miembros del jurado previo a decidir si es culpable o no, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, juicio que vive sus últimos momentos pues ya se analizan los testimonios que presentó la Fiscalía y los argumentos que usó la defensa del ex funcionario del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, quien cubre el juicio en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el jurado comenzó a deliberar este jueves a partir de las 11:40 de la mañana -hora de la Ciudad de México- si el ex secretario mexicano colaboró o conspiró con el Cártel de Sinaloa para traficar droga a los Estados Unidos.

Antes de la deliberación del jurado, el juez Brian Cogan instruyó a las siete mujeres y cinco hombres que analicen si existió o no la conspiración de García Luna con el Cártel de Pacífico y si el ex funcionario mexicano se salió de la misma tras dejar el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, señaló el reportero, Cogan pidió al jurado que también valoren si el ex secretario tomó una acción clara y contundente para salir de la “conspiración” y si ésta quedó clara a sus “socios” o personas que estaban dentro de la misma.

“El hecho de haberse separado de su empleo no basta necesariamente para considerar que el acusado abandonó su conspiración”, citó Arturo Ángel a Cogan, quien también hizo hincapié sobre si su salida cesó los efectos de su colaboración en la conspiración.