Geraldine Bazán desmintió haber hecho un complot con Sara Corrales para separar a Gabriel Soto e Irina Baeva

Los rumores sobre la supuesta separación de Irina Baeva y Gabriel Soto dieron un giro inesperado cuando se involucró a la co-estelar del actor mexicano en "Mi camino es amarte". (Fotos Instagram)

Ya pasaron aproximadamente cinco años desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron su separación, sin embargo, continúan protagonizando escándalos amorosos en conjunto. En esta ocasión, la expareja se encuentran envuelta en controversia por un supuesto complot que habría hecho la villana de telenovelas con su colega y amiga, Sara Corrales, para intentar fracturar el romance del oriundo de la Ciudad de México e Irina Baeva.

En cuando una revista de circulación nacional publicó dicha información, Geraldine Bazán recurrió a sus historias de Instagram compartir su postura al respecto. Sin entrar en polémica aseguró que dicha información es completamente falsa y agradeció que otros medios de comunicación no tomaran en cuenta los rumores.

Gabriel Soto y Sara Corrales coincidieron en la telenovela "Mi camino es amarte". (Foto: Televisa/Univisión)

Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que ha recibido. Me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es mentirosa, con dolo y completamente armada sin ningún fundamento.

De esta manera, la actriz no solamente desmintió haber ideado un complot con su colega colombiana en contra de su exesposo, también demostró que no está interesada en recuperar su relación porque desde hace tiempo ya terminó ese capítulo de su vida. Y es que horas más tarde, durante el mismo 14 de febrero, compartió con sus cinco millones de seguidores una serie fotográfica con sus Valentines.

La fotografía se viralizó en redes sociales. (Fotos Instagram: @geraldinebazan)

En la primera imagen robó miradas con su belleza. En la segunda foto posó junto a sus dos hijas, Elissa y Alexa, fruto de su matrimonio con Gabriel Soto. En la tercera apareció muy acaramelada con un hombre cuya identidad continúa siendo desconocida, pues la actriz mexicana que cumplió 40 años el 30 de enero de 2023 cubrió su rostro con un enorme emoji de corazón rojo.

“LOVE yourself first. ME Valentine!! My Valentines. El amor propio no es egoísta, es importante. Ámate mucho para amar aún más”, escribió en su post.

(Foto: @geraldinebazan/Instagram)

La acción de Geraldine Bazán desató opiniones encontradas en la sección de comentarios, por un lado sus fans aplaudieron que actualmente se encuentre feliz con una nueva pareja; por el otro muchos pidieron que no cubriera el rostro del susodicho porque quieren conocerlo.

“No tapes al afortunado, queremos conocerlo Geraldine, no seas así con tus fans”. “Este fue el mejor regalo, ver feliz a quien se lo merece”. “¿Quien es el suertudo de tener a un gran mujeron a su lado?”. “Que ridiculez tener que tapar la cara”. “Queremos conocer ese afortunado”. “No importa que no lo muestres, lo importante es que estas super feliz hermosa”, fueron algunas reacciones.

Desde que Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron público su romance han estado envueltos en controversia por temas de infidelidad y supuesta ruptura pese a su compromiso. (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

¿Quiénes han conquistado el corazón de Geraldine Bazán tras su divorcio?

Tan solo unos meses después de haber firmado su divorcio, Gabriel Soto confirmó su noviazgo con su co-estrella en Vino el amor, Irina Baeva. El panorama fue diferente para Geraldine Bazán, pues antes de comenzar una nueva relación amorosa pasó por un proceso de superación.

Por esa razón, tuvo que pasar mucho tiempo para que abriera su corazón a una nuevo romance y hablara públicamente al respecto. Fue así que en 2022 confirmó que estaba saliendo con el empresario mexicano Luis Roberto Murillo. Lamentablemente las cosas no habrían resultado conforme lo planeado, pues tan solo unas semanas después informó que habían terminado.

Tras lo sucedió, la actriz fue relacionada con Alejandro Nones tras acudir a una alfombra roja juntos.

(Foto Instagram: @despiertamerica)

Irina Baeva presumió su invitación de boda con Gabriel Soto

Fue durante la mañana del miércoles 08 de febrero cuando la actriz rusa apareció como invitada especial en Despierta América. Durante su estancia dejó a todos con la boca abierta cuando se acercó a Alan Tacher para invitarlo formalmente a su boda con Gabriel Soto: “Te traje un regalo [...] ya es hora”.

El conductor se mostró muy emocionado por ser considerado para acompañar a los enamorados en una ocasión tan especial y compartió parte de la información que venía en la invitación: “Nuestra boda Irina Baeva y Gabriel Soto”.