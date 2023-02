Irina Baeva presumió su invitación de boda con Gabriel Soto tras escándalo con Sara Corrales

Los enamorados tienen aproximadamente cinco años de relación. (Foto: Instagram/@irinabaeva)

Gabriel Soto e Irina Baeva continúan envueltos en controversia por su enlace matrimonial, pues ya pasó más de un año desde que se comprometieron y todavía no tienen claro cuándo podrían llegar al altar. Entre rumores sobre su supuesto rompimiento a raíz de una presunta infidelidad del actor mexicano con Sara Corrales, la artista rusa reapareció ante las cámaras de televisión para terminar con las especulaciones con su invitación de boda.

Fue durante la mañana del miércoles 08 de febrero cuando la protagonista de Vino el amor apareció como invitada especial en Despierta América. Durante su estancia dejó a todos con la boca abierta cuando se acercó a Alan Tacher para invitarlo formalmente a su boda con Gabriel Soto: “Te traje un regalo [...] ya es hora”.

(Foto Instagram: @despiertamerica)

El conductor se mostró muy emocionado por ser considerado para acompañar a los enamorados en una ocasión tan especial y compartió parte de la información que venía en la invitación: “Nuestra boda Irina Baeva y Gabriel Soto”.

Según contaron los demás presentadores del matutino, Alan Tacher recibió una invitación porque en noviembre de 2022 apostó con sus compañeras que durante una entrevista con Gabriel Soto le propondría ser invitado a la ceremonia y así lo hizo. Ante el cuestionamiento, el galán de telenovelas respondió: “Sí, porque sino mi mujer me mata”.

Entre aplausos y con la marcha nupcial de fondo, Irina Baeva dejó entrever que su invitación de boda fue improvisada, pues solo se trató de una hoja de papel tamaño carta con impresión a color. No obstante, aseguró estar muy contenta por haber cumplido con la promesa de su prometido: “Todavía no tenemos fecha pero ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada”.

De esta manera, la intérprete rusa terminó con las especulaciones sobre su supuesta ruptura con Gabriel Soto. Pero no es la primera vez que habla al respecto, pues durante una emisión del mismo matutino rompió el silencio sobre por qué su comportamiento frente a las cámaras con su prometido ha cambiado en los últimos meses, pues antes de los rumores sobre una supuesta infidelidad solían atender a los medios cada vez que eran captados juntos.

(Captura Instagram: @irinabaeva)

“A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego”, declaró.

Sobre su esperada ceremonia de matrimonio, mencionó que: “Sigue en pie, todo en orden. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, pues todavía no tienen claro cuándo podrá llevarse a cabo. Cabe recordar que cuando trascendió su compromiso ambos comentaron que atrasarían la ceremonia por las dificultades que tiene la familia de la actriz rusa para viajar a México.

Asimismo, Baeva agradeció a todo el público y personas cercanas que le han mostrado apoyo ante todos los señalamientos mediáticos que ha atravesado recientemente: “Yo le quiero decir a la gente que siempre está ahí, que siempre está con mensajes de cariño o no diciendo nada: gracias, de verdad muchas gracias”.

Gabriel Soto fue relacionado sentimentalmente con Sara Corrales

Según el conductor de televisión Alex Kaffie, las especulaciones sobre su amorío se desataron en diciembre de 2022, cuando la actriz colombiana fue captada luciendo un collar con perlas café y un detalle rojo que el mexicano de 47 años lucía antes, dando a entender que él se lo obsequió o que ambos comparten el mismo porque “ya tienen mucho en común”.

Los rumores fueron retomados por Flor Rubio su programa de radio. Según la colaboradora de Venga la alegría, el protagonista de Soltero con hijas si habría terminado su noviazgo con su prometida pero no por una tercera persona en discordia, mientras que Gabriel Cuevas mencionó que en realidad Sara Corrales habría sido un apoyo fundamental para el actor mexicano en este proceso.