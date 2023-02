Platanito aseguró que seguirá lanzando comedia de “todos los colores” pese a críticas

El comediante se presentará con su colega Pipirin en el Teatro Metropolitana el domingo 19 de febrero. (Foto Instagram: @platanitoshow)

Sergio Verduzco, mejor conocido en el mundo del entretenimiento nacional como Platanito, concedió una entrevista para Infobae México donde se sinceró sobre los avances en el proceso legal que iniciaron los padres de Debanhi Escobar en su contra, defendió el humor de todos los colores y habló sobre su experiencia en LOL: Last One Laughing México.

Ya pasaron más de dos meses desde que Mario Escobar y Dolores Bazaldua levantaron una denuncia en contra del comediante por un chiste que lanzó sobre su hija Debanhi, quien fue encontrada sin vida en el hotel Nueva Castilla de Nuevo León en abril de 2022. Y es que en medio de las investigaciones por presunto feminicidio, Platanito hizo referencia a la joven de 18 años.

(Instagram/@platanitoshow)

Aunque los padres de Debanhi Escobar rectificaron su denuncia en contra de Sergio Verduzco, todavía no habría sido notificado: “Yo me enteré por las redes que había una denuncia, pero hasta el momento no ha notificado CONAPRED. No sé que vaya a pasar, la verdad es que no tengo ni idea... dicen que había una demanda, no hay demanda, a lo mejor si puede haber una denuncia pero a mí no me han notificado nada”.

Platanito comentó que tras lo sucedido decidió retirar el chiste de su rutina de comedia porque considera que si continúa incluyéndolo sí podría ser considerado como una falta de respeto: “Ahora sí ya sería burla el seguir contándolo. También como quité el de la guardería (ABC), pero pues mira, el día de mañana no sé que otra tragedia va a haber y probablemente vuelva a sacar otro chiste”.

(Crédito: captura de pantalla YouTube/Mario Escobar Salazar e Instagram/@debanhi.escobar)

Platanito defendió el “humor de todos los colores”

En los últimos años Sergio Verduzco ha sido catalogado como un comediante de humor negro, sin embargo, no todos sus chistes serían de dicha índole, pues asegura que sus rutinas tienen más que comentarios sobre tragedias.

“A mí me han tachado por ser el payaso de humor negro, pero eso es mentira. Si tú ves mi espectáculo son poquitos los chistes de humor negro y casi todo el espectáculo es comedia de doble sentido, comedia blanca, de todos los colores y yo sigo trabajando, mi chamba es hacer reír”, dijo.

Vivimos en una sociedad donde la generación de cristal ahora se ofende de todo. Mucha gente me dice ‘ten cuidado con lo que dices. Antes de abrir la boca piensa lo que vas a decir’, pero ya se ofenden de todo. Ahora resulta que no podemos decir nada los comediantes.

(Fotos: Gettyimages)

Sin embargo, los chistes de humor negro que ha lanzado a lo largo de su carrera son los que más han dado de qué hablar. Pese a las críticas, Platanito aseguró que seguirá incluyendo chistes negros en sus rutinas.

“Defendiendo mi trabajo hablando con la gente para que entienda que yo no estoy haciéndole daño a nadie, al contrario, estoy tratando de sacarle las cosas buenas a lo malo. Es mi herramienta de trabajo, es con lo que yo me puedo expresar así como un músico se expresa con su música, un poeta con sus libros o un escultor con sus esculturas, mi forma de expresarme es a través de la comedia”, agregó.

Sigo defendiendo el humor. El humor es humor. Hasta de mi propia familia de las desgracias hago chistes. Somos personas que nos gusta reír mucho y estamos acostumbrados a sacarle a todo lo malo cosas buenas (...) A veces la comedia podrá sentirse pesada como las canciones de protesta, pero al final de cuentas es comedia.

Asimismo, pidió que quienes no estén de acuerdo con sus chistes no consuman su contenido: “No soy delincuente, no soy asesino, no estoy haciéndole daño a nadie. A quien no le guste mi comedia pues que no la consuma y punto”.