Conductores de Ventaneando se defendieron ante señalamientos de Yuridia, pero fueron evidenciados

(Fotos Instagram: @ventaneandouno // @yuridiaflowers)

Yuridia, Pati Chapoy, Pedrito Sola, Daniel Bisogno y Ventaneando se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales durante la segunda semana de febrero por una controversia que comenzó hace 18 años, pues cuando parecía que los conductores había olvidado su fracturada relación con la cantante, la titular del programa revivió la polémica con unas declaraciones en entrevista con el Escorpión Dorado.

“No somos amigas pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso. Entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda... pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente nada de mí ni de la gente de Ventaneando.

El video está disponible en YouTube pese a la polémica. (Foto Instagram: @goldenescorpion)

La versión de Pati Chapoy retumbó en redes sociales, donde varios usuarios explotaron en su contra porque consideraron que sus comentarios fueron gordofóbicos. El fragmento del video no tardó en llegar a Yuridia, quien muy a su estilo respondió asegurando que no tiene ningún problema con los colaboradores de TV Azteca, pero forman parte de: “La etapa más oscura de mi vida” por una campaña de desprestigio que habrían hecho en su contra.

Así comenzó un intercambio de dimes y diretes entre los presentadores del programa de espectáculos y la ex Académica. Fue precisamente en uno de los videos que publicó al respecto la intérprete de Qué agonía donde puso como ejemplo un encuentro que tuvo con las cámaras de Ventaneando en 2006, semanas después de haber recibido a su su hijo Phoenix.

EL DIA DESPUES PRÁCTICAMENTE TACHARON A MI PAPÁ DE ALCOHOLICO, ALEGANDO QUE GABIA LLEGADO BORRACHO A CONFRONTARLOS. MI PAPA NO TOMA. ESOS NIÑOS TODOS ERAN MENORES DE EDAD.

Según la cantante, en esa ocasión fue acosada por las cámaras cuando estaba con su hermano menor, un testimonio que más tarde fue confirmado en redes por su hermana Olimpia. En cuanto trascendió la información, el equipo de Ventaneando se dispuso a buscar en su archivo el polémico video y cuando lo encontraron lo difundieron como supuesta evidencia a su favor.

Pero el pequeño fragmento audiovisual diría todo lo contrario. Y es que en las imágenes se puede ver a Yuridia caminando junto a su hermano menor rumbo a su casa cuando las cámaras y micrófonos de Ventaneando se acercaron para cuestionar al menor de edad sobre Phoenix, quien era un bebé recién nacido.

La controversia colocó a Yuridia entre las principales tendencias de Twitter. (Foto Instagram: @yuridiaflowers)

“Nada más dinos cómo está Yuridia que ya tuvo a su bebé”, cuestionó la reportera mientras que la cantante y su consanguíneo corrían hacia su casa. “Nada más nos puede dejar en paz, por favor”, pidió Yuridia sin detenerse hasta que entró.

Dicha prueba fue retomada por la ex Académica en sus historias de Instagram: “Con ese video de hoy demuestran el acoso a menores de edad (...) No tienen como defenderse, hostigar a una mujer embarazada o recién parida es cruel y es violencia”.

Usuarios de redes sociales apoyaron a la cantante. (Foto Instagram: @yuridiaflowers)

Al día siguiente tacharon a mi papá de borracho alegando que había llegado tomado a confrontarlos. Todos mis hermanos eran menores de edad. Al mostrar la casa donde vivían, la gente influenciada por la propaganda violenta y discriminación que hacían en Ventaneando vandalizaban la casa, hacían cosas horrendas a mi casa y a la de mis papás.

Pero eso no fue todo, usuarios de redes sociales también se dieron a la tardea de buscar algunos fragmento del espacio televisivo donde los conductores lanzaron comentarios despectivos sobre la intérprete de Ángel. “¿Regresó Jenni Rivera o qué pasó ahí? ¿Quién era?”, “El vestido.. todavía no es momento”, “Con ese peinado iba como mi mamá”, fueron algunas frases.

Esteban Macías respaldó a sus excompañeros de TV Azteca

El presentador de espectáculos arremetió en contra de Yuridia por asegurar que hubo una campaña de desprestigio en su contra:

“La conocí saliendo de la Academia. Me tocó no solo como entrevistador, también como productor tener que lidiar con ella, era insoportable, no había manera de hacerla entrar en razón. Lo que queríamos todo el mundo era que ella despuntara y se convirtiera en una gran cantante, ella estaba peleada con esa idea y se portaba de una manera muy déspota”, dijo durante una emisión de Chismorreo.