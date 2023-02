Quién fue el actor que retó a balazos a Jorge Negrete

El Chicote tenía fama de no poder controlar su temperamento, Jorge Negrete lo experimentó de primera mano cuando su amigo quiso confrontarlo a balazos (Facebook/Cine de Oro Mexicano)

Al final de su vida, El Chicote se convirtió en una persona problemática y tanto productores como actores se alejaron de él, pues preferían ya no trabajar a su lado y estar en conflicto con su colega, pero Jorge Negrete no fue uno de estos artistas y durante una discusión estuvo a punto de ser asesinado a manos de su compañero.

El Chicote, mejor conocido como Armando Soto La Marina, catapultó su fama en la Época de Oro del cine mexicano gracias a su facilidad al divertir al público con sus actuaciones, usualmente interpretando personajes graciosos.

Sin embargo, su fama comenzó a irse abajo cuando sus problemas con el consumo de bebidas alcohólicas se fue haciendo cada vez más evidente. Los productores tenían que insistirle en cumplir con sus llamados, presentarse sobrio y tener memorizadas sus líneas, pues en algún momento dejó de mostrarse profesional en los sets o simplemente no llegaba a las grabaciones.

Armando anteriormente ya se había peleado con algunos de sus compañeros por las mismas razones y también estuvieron a punto de terminar de forma trágica (Facebook/Época de Oro)

Por el contrario, el Charro Cantor siempre fue un artista muy comprometido con su trabajo: llegaba a tiempo a sus llamados, estudiaba sus personajes, se presentaba pulcro y cumplía con cualquier capricho que le pidieran los productores y directores. Esto causó que en una de las películas que grabó con La Marina surgiera una discusión, pese a su amistad.

Jorge se molestó porque su mancuerna llegó muy tarde a un llamado y en cuanto tuvo la oportunidad de confrontarlo, lo hizo. En su pelea, el intérprete de México lindo y querido le aseguró a Soto que moriría joven si es que continuaba bebiendo como lo hacía a diario y que, además, ya nadie lo tomaría en serio.

Estas palabras hicieron enojar a El Chicote, quien no dudó en empujarlo y comenzar a forcejear. La situación aparentaba que se quedaría en una simple discusión, pues mientras el Charro Cantor era mucho más alto que Armando y estaba completamente sobrio, su colega apenas podía atender la reclamación del cantante de lo ebrio que estaba.

Negrete conocía a su amigo ya que habían trabajado juntos en varias películas, inclusive siendo mancuerna, por lo que no se esperaba su reacción (Facebook/José José Más Que Un Príncipe Un Rey)

Sin embargo, La Marina sacó una pistola que siempre portaba oculta en su pantalón y no dudó en amenazar al protagonista de El peñón de las ánimas, pues le dijo que tendrían que enfrentarse a balazos.

Jorge logró controlar la situación tranquilizando a su colega, haciendo que reaccionara, pues nadie quería que de una reclamación surgiera un asesinato.

Cabe mencionar que según reportaba la prensa en aquella época, cuando Soto se molestaba, retaba a quien fuera a balazos porque casi siempre estaba ebrio.

A pesar de esta mala anécdota, los actores fueron amigos hasta que Jorge murió (Facebook/Época de Oro)

Existen otras versiones de esta pelea que apuntan a que la verdadera molestia de Armando surgió de que no había canciones de Jorge Negrete en la rockola del bar en el que estaban trabajando y, siendo su amigo, no podía creer que a pesar del reconocimiento del charro no tuvieran ni un solo de sus temas.

Sacó su pistola y tiró contra la rockola, asustando todos sus compañeros. Eulalio González Piporro y Pedro Armendáriz intentaron tranquilizarlo, pero también se fue contra ellos, retándolos a balazos. Estos encuentros fueron recuperados por la hija de Jorge, Diana Negrete, en la biografía de su padre.

Muchos amigos de Armando lo abandonaron por esto, así como también los productores dejaron de darle trabajo. Fue tal la desesperación de Soto que inició una huelga de hambre a las afueras del Sindicato de Actores (hoy la Asociación Nacional de Actores), la cual era presidida por su amigo Negrete.

Soto terminó su carrera y vida en la miseria por su adicción al alcohol (Captura de pantalla/YouTube)

El Chicote quería ser nuevamente contratado con esta huelga, y lo logró, pero siendo parte de algunas películas de bajo presupuesto.

Contrario a lo que pensó Jorge Negrete, quien murió joven fue él, mientras que Armando Soto falleció a los 73 años.