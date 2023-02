Verónica Castro recordó su aparatoso accidente en elefante: “Lo que me quedaba de salud”

Aquella cuarta temporada de Big Brother VIP le dejó a Verónica un cuello de titanio y la reconstrucción de su espalda (Foto: Instagram)

Tras su debut en el medio del entretenimiento mexicano, Verónica Castro se ganó al público por su carisma, belleza y el talento que demostró en ya clásicas telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, proyectos que le dieron la vuelta al mundo posicionándolo como una artista mexicana con proyección internacional.

Al paso de los años, la actriz diversificó su carrera y explotó su faceta como conductora, y con programas como La tocada y La movida conquistó al público nocturno. Fue en este rol cuando en 2004 se le presentó la oportunidad de conducir Big Brother VIP, la edición de celebridades del popular reality show.

Fue en la final de aquel proyecto cuando para darle vistosidad al programa y sorprender a los espectadores, Verónica apareció montada en un enorme elefante, pero aunque parecía que todo estaba bajo control, pues ya habían ensayado antes, el animal se inquietó ante la pirotecnia y los gritos del público, lo que provocó que la famosa actriz y cantante fuera “jaloneada” en su intento por no caerse del paquidermo, lo que habría sido potencialmente mortal.

Verónica Castro tuvo que ser sometida a varias operaciones por la fractura en la columna (Foto: Las Estrellas)

Tras ese movimiento brusco, la salud de la estrella no volvió a ser la misma, tal es así que tiene el cuello de titanio y “la espalda reconstruida”, afectándole en la movilidad. Ahora, a 18 años que aquel suceso, Verónica revivió el accidente que ahora la hace “vivir en desgracia”, pues desde ese momento sufre dolores en el cuerpo.

La actriz de 70 años compartió un video subido por un usuario en Twitter, donde se aprecia cómo tiene que hacer fuerza para no perder el equilibrio y al mismo tiempo continuar con su labor como conductora.

“Gracias por este video, no pensé que existía, pero esta es la realidad de mi desgracia ahora y los dolores y la poca movilidad bueno (sic) causados por ese animalito hermoso y un momento mágico”, escribió al inicio de su mensaje.

Gracias por este Video no pensé que existía, pero esta es la realidad de mi desgracia ahora, y los dolores y la poca movilidad bueno causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. 🙏🙇🏻‍♀️ gracias dios mío y gracias Virgen santa♥️ https://t.co/0yNUUb4LsK — Verónica Castro (@vrocastroficial) February 8, 2023

“Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. Gracias Dios mío y gracias virgen santa”, añadió la estrella, pues en aquella ocasión pudo haber tenido severas consecuencias o incluso haber perdido la vida.

¿Qué le pasó a Verónica Castro cuando montó un elefante?

En la final de aquella cuarta temporada del reality de Televisa y Endemol, el movimiento que hizo la actriz para evitar caer del elefante le provocó una lesión en la columna vertebral, pese a que en aquel momento prosiguió en la conducción.

Tras ello, la hermana del productor Jose Alberto El güero Castro tuvo que someterse a múltiples operaciones y fue en 2007 cuando se sometió a una última cirugía.

“Me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda”, contó tiempo después a Caras.

“Si tiene que hablar la artista, pues va a decir que todo está divino, espléndido, maravilloso y que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud, todo hubiera sido diferente porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil”, añadió entonces.

El suceso ocurrido en 2004 fue catalogado por la estrella como "la desgracia de mi vida" (Foto Twitter: @vrocastroficial)

Tiempo después, en 2014, Verónica se refirió al suceso y esta vez refirió que efectivamente cayó del animal. Así lo dijo a Telefe: “La elefanta se pone loca, yo también me pongo mal. Se da la vuelta, me rompe el cuello. Luego sale disparada la elefanta de estampida y salgo yo volando por los aires. Se me tronó todo”.