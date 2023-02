Pati Chapoy confesó por qué llamó cascarrabias José Ramón Fernández y contó cuando se disfrazó de “Lonje Moco”

Este 2023 "Ventaneando" cumplió 27 años al aire. (Foto Instagram: @joseramonfernandez // @chapoypati - Captura YouTube: Distrito Comedia)

Pati Chapoy se reencontró con Alex Montiel -mejor conocido en redes sociales como Escorpión Dorado- tras su exitosa colaboración en YouTube para contar algunas anécdotas que ha protagonizado con celebridades. Fue durante su charla donde confesó que considera a José Ramón Fernández como un cascarrabias por una experiencia que se remonta a cuando se conocieron y contó que hace muchos años se disfrazó del Lonje Moco por una competencia entre TV Azteca y Televisa.

La periodista de espectáculos asistió como invitada especial a un programa del Escorpión Dorado para participar en un duelo de anécdotas. La dinámica consistió en tomar un papelito con el nombre de un famoso al azar para contar alguna experiencia que hayan vivido juntos. Fue bajo este contexto que la conductora titular de Ventaneando contó que cuando conoció a su colega especialista en deportes hubo un roce.

Pati Chapoy junto a Ricardo Salinas Pliego. (Foto Instagram: @chapoypati)

“Fíjate que es un cascarrabias. Cuando llegué a Televisión Azteca hubo una junta para conocernos y entonces ahí alguien nos preguntó cómo podíamos definir el trabajo de cada quien en televisión, pero el cascarrabias se puso, no te quiero platicar, enojadísimo. Me empezó a insultar de alguna forma cuestionando por qué yo estaba en Televisión Azteca, que no hacía falta yo estuviera ahí”. dijo.

Pati Chapoy mencionó que ante de José Ramón Fernández no tuvo otra opción que dejarlo hablar, pero cuando terminó tomó la palabra para contarle una de sus grandes apuestas por las cuales habría sido contratada: “Le dije: ‘Fíjese lo que son las cosas, yo vengo aquí porque mi interés es convertir el canal 7 en un canal deportivo’. Hizo una sonrisa de este tamaño y a partir de ahí (nos hicimos) buenos amigos”.

Joserra insiste en que América saldrá campeón en el Apertura 2022 (Foto: Instagram/ @joseramonfernandeza)

Pero eso no fue todo, la periodista de espectáculos recordó que hace varias décadas se atrevió a disfrazarse de un icónico personaje en un intercambio de dimes y diretes entre TV Azteca y Televisa que fue considerado como una guerra entre televisoras mexicanas.

“Cuando inició Televisión Azteca empezó lo que se llamaba la guerra de las televisoras y frente a (las instalaciones de) Televisa Televisión Azteca rentó un espectacular y contestaba el espectacular que ponía Televisa sobre el lanzamiento de alguno de sus programas”, comenzó.

El actor ganó fama con sus parodias e icónicos personajes en XHDRBZ. (Foto by Taylor Jewell/Invision/AP)

Según Pati Chapoy, fue en ese momento cuando puso sobre la mesa la posibilidad de responderle directamente a su competencia atacando a uno de sus elementos más fuertes de aquel entonces, Eugenio Derbez. Para ello, habría usado una máscara que todos pudieron ver frente a las inmediaciones de la televisora.

Por qué no le empiezo a contestar yo a Eugenio y se me ocurrió disfrazarme del Longe Moco y ya te entiendo a ti Escorpión que eres otra persona cuando te pones la máscara porque poniéndose uno una máscara se cree que es el personaje.

La cantante desmintió rumores de embarazo en febrero de 2023. (Foto Instagram: @yuridiaflowers)

Finalmente, la periodista de 73 años explicó que posiblemente no tiene ningún tipo de relación con Yuridia porque cuando terminó la cuarta generación de La Academia se habría enterado de las críticas que tanto ella como sus compañeros de Ventaneando lanzaron sobre su apariencia física. Y es que en más de una ocasión mencionaron que estaba “pasada de peso” al tiempo que la reconocía por su calidad vocal: “No somos amigas pero yo la admiro mucho”.

Pati Chapoy reaccionó a la nueva riña callejera de Alfredo Adame

Fue durante una trasmisión de Ventaneando donde los conductores opinaron sobre el nuevo enfrentamiento a golpes que protagonizó el exconductora de Hoy en calles de la Ciudad de México.

“Nos están informando que volvieron a golpear a Alfredo Adame”, comentó Pati Chapoy justo cuando trascendió el encontronazo. Tras reproducir el video viral, los conductores del programa aseguraron que parecía que la persona involucrada en el conflicto estaba “cazando” a Alfredo.

“Parece ser que empezó el pleito en algún local y lo vienen cazando, son dos personas y lo están golpeando. Qué barbaridad. ¡Ay, ya, ya Chole!”, externó Chapoy y Pedrito agregó: “Él es muy bravucón”.