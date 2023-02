Familiares de mineros de Pasta de Conchos bloquearon la construcción de memorial; rescate continuará en marzo

El gobierno federal lleva a cabo la edificación de un memorial (REUTERS/Daniel Becerril)

Viudas de los mineros fallecidos en el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en el 2006, detuvieron los trabajos de construcción de un memorial para los trabajadores que quedaron atrapados debajo de los escombros desde ya cerca de 17 años.

Ya que cerca de 12 personas, entre ellas 10 viudas acudieron durante la mañana del martes a las afueras de la mina en donde se llevan a cabo los trabajos de la construcción del memorial en nombre de los 65 mineros, de los cuales 63 continúan bajo los escombros causados por la explosión.

La edificación del monumento fue un acuerdo entre las parejas de los mineros fallecidos y el gobierno federal, el cual se llevará a cabo a la par con las acciones de rescate de los restos, las cuales se han visto detenidas desde finales del año pasado por desencuentros entre las empresas encargadas y el gobierno federal.

“No queremos que después nos digan ‘para qué entran si ya tienen su memorial’; y el rescate dónde va a quedar. Queremos una respuesta sobre el rescate”, señaló Rosa Mejía, viuda de Pasta de Conchos al medio Universal.

Por otro lado, Claudia Escobar Pacheco dijo que el pasado 1 de febrero, las viudas de Pasta de Conchos sostuvieron una reunión con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en el Sindicato Minero donde le aseguró que sería el 15 de marzo cuando se reanudarán las obras del Plan de Rescate en Pasta de Conchos.

Los mineros murieron al quedar atrapados en la mina desde el 2006 (REUTERS/Daniel Becerril)

María Alcalde presentó los principales ejes del Plan de Reparación, los cuales son el rescate de los cuerpos, indemnización, dignificación urbana y de vivienda además de la construcción del memorial, el cual consiste en un mausoleo.

“Nos comentó que tengamos fe, que confiemos en la Cuarta Transformación porque esta va a seguir en el gobierno, nos dio a entender que si no es en este sexenio será en el otro, ya son puras largas”, comentó para Super Channel 12.

Por este motivo, dijo que no querían hablar con la secretaria del trabajo ni nadie que no fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y consideraron que la construcción del mausoleo era una burla al presentar un avance cerca del 80% mientras que el rescate no se acerca ni al 10%.

“Se están burlando de nosotros porque el mausoleo honor a los mineros muertos se ha acelerado aunque los cadáveres sigan en la mina, cuando lo terminen simplemente ya no nos van a dejar entrar aquí”

Fue a finales de noviembre del 2022, que el gobierno federal anunció la construcción del memorial además de cinco obras a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en municipios de Coahuila anunciadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Las familias de los mineros de Pasta de Conchos siguen en espera de que se recuperen los cuerpos de los trabajadores luego de 16 años. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

A través de un comunicado, anunciaron que dichas construcciones tienen el objetivo de beneficiar a los habitantes de los municipios de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas, con una inversión de más de 253 millones de pesos como parte del Plan de Reparación para Pasta de Conchos del Gobierno de México.

Estos constan de la ampliación y renovación del polideportivo en Múzquiz para la construcción de un campo de béisbol infantil; la renovación del parque lineal a un costado de la estación del ferrocarril de Sabinas; la rehabilitación de la plaza central de Nueva Rosita y del módulo deportivo en la colonia Nueva Imagen en San Juan de Sabinas, junto con el mausoleo.

Por otro lado, las obras para el rescate compartidas por Vicente Arévalo, gerente de estudios de ingeniería civil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), constan de lo siguiente:

- La construcción de dos lumbreras que servirán como respiraderos para la obra principal con una profundidad de 150 metros.

- Se realizarán rampas y túneles nuevos para acceder a los puntos en donde se cree que están los cuerpos.