Lucía Méndez dejó a Luis Miguel por Pedro Torres

Lucía aún salía con Luis Miguel cuando quedó embarazada de Pedro Torres (Foto: Instagram)

Sólo algunas mujeres podrían darse el lujo de rechazar sentimentalmente a Luis Miguel, especialmente en la época donde “El sol” estaba en uno de sus grandes momentos de gloria y juventud. Se trata de Lucía Méndez, quien vivió un intenso, pero fugaz romance con el cantante mexicano más internacional.

Fue la actriz quien al final de la década de los 80 cautivó a un casi adolescente Luis Miguel para sostener un amorío que no se consumó gracias a que Lucía prefirió emparejarse con el productor Pedro Torres.

Y es que desde que se estrenó hace algunos años Luis Miguel: La serie, el interés por la vida íntima del famoso ha generado que salgan a la luz algunos romances poco conocidos del intérprete de La media vuelta, uno de ellos fue con Lucía Méndez, quien por entonces ya era una estrella de telenovelas.

El romance entre los cantantes duró sólo unos meses (Foto: Twitter/@chekechek1)

Quien fuera “el rostro del Heraldo” en 1972 sostuvo un noviazgo de no más de seis meses con Luis Miguel en 1988, cuando ella tenía 30 años y el intérprete era aún menor de edad.

“Yo conocí a Micky y fue un romance padrísimo, fue divino, él me conquistó a mí, puedo decirlo. Me dijo que tenía 20 y tenía 17, yo tenía 30, me hubiera ido a la cárcel”, contó recientemente la actriz y cantante al programa Despierta América.

La estrella de telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Colorina rememoró aquella época y comentó que “le rompió el corazón” a Luis Miguel debido a que dejó de salir con él para comenzar una relación con el productor Pedro Torres, de quien ese mismo año resultó embarazada.

Según Lucía, Luis Miguel le dijo que tenía 20 años cuando en realidad tenía 17 (Foto: Archivo)

“No lo sé. Me había ido con ‘Peter Towers’. Anduve con Micky seis meses, fue padrísimo, fue a todo dar, pero de pronto conozco a Pedro un día en unos Estudios Universal, te lo digo sinceramente”, recordó la participante del reality show Siempre reinas, quien entonces quedó prendada del creativo de televisión.

“Era un hombre pasado de peso, con una nariz aguileña, con unos dientes preciosos y con una manera de ser que me quedé embobada. Y yo venía de Micky que era la gente más bella, pero era un chavito, Pedro era más como de mi generación”, recordó.

La también cantante de temas como Corazón de fresa y Don corazón contó al respecto que, si bien Pedro Torres no es un hombre especialmente agraciado físicamente, pudo hacerle “arreglitos” para convertirlo “en un príncipe azul”.

Por aquella época la pareja convivía con otros famosos del momento (Foto: Instagram @luciamendezof)

“Otros guapos que había yo tenido, muy muy guapos y me di cuenta que al hombre muy guapo tienes que ser muy especial para poder andar con él, sin embargo un hombre que no es precisamente guapo, pero que tú lo puedes convertir en tu príncipe azul porque yo le operé la nariz, lo bajé de peso, lo vestí”, recordó.

“Pregúntenle, él se dejó, y dijo ‘está bien’, y un día fuimos a Los Ángeles y él usaba cosas muy anchas, pero ya había bajado muchos kilos y lo metí y le presenté un Armani y se lo pagué yo”, expresó la famosa, quien sobre “El sol” expresó que tras el fallido romance no volvieron a tener un acercamiento.

“Sí, batée a Luis Miguel. Desde 1988 no lo he vuelto a ver. Nunca más”, aseguró la estrella.

Y es que como ya lo había declarado anteriormente a Primer Impacto, fue en su primera cita con Pedro Torres -quien además es el director del clásico video de Luis Miguel Cuando calienta el sol- cuando quedó embarazada del hijo que procrearon, Pedro Jr., “Yo acepté cenar con Pedro y en esa primera salida quedé embarazada”, contó entonces.