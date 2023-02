Necaxa vs Tijuana:la aparatosa lesión que dejó fuera a Kevin Castañeda

(Captura de pantalla)

La cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes vivió momentos de tensión cuando el mediocampista de los Xolos de Tijuana, Kevin Castañeda, no pudo ponerse de pie. Instantes antes, en una jugada que no pareció intencional, padeció una lesión en la rodilla luego de que un futbolista de los Rayos de Necaxa le cayera encima. Como resultado, tuvo que salir a bordo del automóvil de los lesionados; no se conoce la gravedad de su afección.

En el marco de la jornada número cinco del torneo de Clausura 2023, los Xolos de Tijuana gozaron de ponerse al frente del marcador en los primeros segundos del encuentro. Sin embargo, 26 minutos después tuvieron que lidiar con la lesión del futbolista con el dorsal ocho.

En un duelo por mantener la posesión del balón, Heriberto Jurado utilizó su cuerpo para evitar que Jair Díaz lo despojara. No obstante, el defensor de los Xolos le propinó un empujón por la espalda que provocó su caída. Justo en frente de la acción se encontró Castañeda, quien buscaba hacerse de la pelota en caso de rebote, pero el peso del número 27 rival cayó sobre su pierna derecha.

Castañeda no logró quitar su pierna para evitar el impacto, pues en ese momento se encontraba apoyado sobre la extremidad. Su rodilla experimentó un brusco movimiento que provocó gestos de dolor en el rostro del jugador. Mientras sus compañeros buscaron reanudar el encuentro, la víctima trató de hacer lo mismo, pero la lesión no le permitió volver a incorporarse al encuentro.

Mientras recibió asistencia médica y durante su traslado hacia el exterior del terreno de juego, el futbolista se llevó las manos al rostro. A pesar de la gravedad y que su posición tuvo que ser reemplazada por uno de sus compañeros de la banca, los comentaristas de TUDN, quienes narraron el encuentro, confirmaron que se trató de una jugada accidental en su totalidad.

Información en desarrollo*