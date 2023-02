Por qué terminó el romance de Gerardo Islas y Sherlyn

(Instagram @gerislasm/@sherlyny)

Sherlyn y Gerardo Islas se casaron cinco veces “por el puro gusto”, de acuerdo con lo que la actriz le reveló en una ocasión a Adela Micha; sin embargo, su juramento de amor frente al altar no duró para siempre, pues se divorciaron en 2016 tras haberse distanciado durante un año.

La separación entre la actriz de Clase 406 y el expresidente de Fuerza por México fue porque sus vidas resultaron incompatibles en cuanto a tiempo, ya que comenzaron a convivir cada vez menos.

Antes de eso, su unión más cercana comenzó a finales de 2012, pues vivieron diversas etapas juntos hasta casarse. Islas y Sherlyn celebraron su boda en Puebla el 15 de noviembre de 2014 ante más de 600 invitados. Aunque ya desde septiembre de 2013 estaban unidos ante las leyes mexicanas.

Sherlyn y Gerardo Islas comenzaron su romance a finales de 2012, pero se separaron en 2016

Después del divorcio, la actriz mencionó que se sentía muy libre e independiente, pues su vida como soltera le otorgó la total autonomía de sus actividades cotidianas:

“Creo que es una etapa súper linda de poder ir, venir, hacer cosas, trabajar, no tener como que hacer cosas sino tienes ganas. Estoy contenta, estoy muy contenta, vuelvo a la vida normal y ya más adelante volveremos a los temas amorosos”, comentó Sherlyn a Javier Poza en su momento.

Durante un tiempo, Sherlyn tuvo una relación fugaz con el cantante José Luis de Río Roma y hacia diciembre de 2019 anunció que estaba esperando a un bebé, pues decidió ser madre por inseminación artificial.

Sherlyn y Gerardo Islas se distanciaron por sus trabajos (Instagram)

“Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una mamá, una mamá valiente”, dijo en su momento.

Tras el fin de su relación sentimental, ambos quedaron en buenos términos, pues en 2020 incluso apareció en una fotografía junto a él y a Alejandro Basteri —hermano de Luis Miguel—, quien los presentó inicialmente hacia 2009, de acuerdo con Cuna de Grillos.

En la imagen, los dos aparecieron tomados del brazo y se dejaron ver muy sonrientes. En la mesa también estuvieron Mariano Carpo, Mariana Otero y Daniel Villa Espinosa.

En una reunión de 2020 aparecieron tomados del brazo

“Por más momentos como este”, escribió el exdiputado Islas, aunque no reveló más detalles del lugar donde se realizó la reunión y tampoco especificó si la imagen había sido tomada recientemente.

Por su parte, el político Gerardo Islas Maldonado se volvió a casar con Claudia Wade, quien enviudó este 2 de febrero. En su momento, escribió la siguiente dedicatoria

“Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame es otra. Pero que te ame la misma persona que amas es todo. Te amo y te amaré siempre esposa adorada”. En su momento no ofreció muchos detalles sobre la celebración, pues la boda se realizó cuando los casos de coronavirus estaban altos y había semáforo naranja hacia octubre de 2020.

Es importante mencionar que gracias a su matrimonio con Sherlyn y amistad con Alejandro Basteri así como con otros artistas, la vida de Islas estuvo íntimamente relacionada con el espectáculo, pues también fue padrino de primera comunión del hijo que tuvo el hermano de Luis Miguel con Bibiana Domit.

La muerte de Gerardo Islas Maldonado

Hasta el cierre de esta publicación, ni Sherlyn ni Claudia Wade, la viuda del político, se han posicionado respecto a su deceso. El encargado de anunciar su muerte por un infarto fulminante fue Jorge Gaviño, ex director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Siento mucho el deceso de Gerardo Islas Maldonado. Mi más profundos condolencias a sus familiares y amigos”, se pudo leer en sus redes sociales. Ante la noticia, otros actores políticos se posicionaron y enviaron sus condolencias para los allegados a su familia.