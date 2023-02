Policías de la SSC resguardaron en metro Auditorio a un niño que escapó de su casa

Los elementos de seguridad salvaguardaron la integridad física del menor, le bridaron comida, agua y contactaron a sus familiares. (Twitter/@MetroCDMX)

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, brindaron auxilio a un menor de 12 años de edad. Quien se encontraba desorientado en la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron este 2 de febrero, mientras los uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se encontraban en funciones de prevención dentro de dicha estación. La cual se ubica en la avenida Paseo de la Reforma, colonia Bosques de Chapultepec. De acuerdo al reporte de las autoridades, fue el menor de 12 años quien le solicitó apoyo directamente.

Los elementos de seguridad lo escucharon y el niño les refirió que salió de su casa, ya que sufría problemas familiares y no recordaba cómo regresar a su domicilio, por lo que los oficiales salvaguardaron la integridad física del menor, le bridaron un poco de comida, agua y lo llevaron al cubículo de la estación.

Posteriormente, el infante proporcionó un número telefónico, donde los uniformados se pusieron en contacto con la tía del menor, quien arribó al lugar momentos después y refirió que su sobrino salió de su hogar por la mañana. Al preguntarle al joven si era su deseo retirase con su tía, este manifestó que no quería regresar a su hogar, por tal motivo, los oficiales lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, quien ya iniciaron la investigación del caso.

El niño dijo a los oficiales que salió de su casa, ya que sufría problemas familiares y se perdió. (Especial)

Cabe señalar que transcurridas algunas horas, arribó a dicha instancia la madre del menor y tras un largo diálogo con el personal ministerial en turno, llegaron a un acuerdo, por lo que madre e hijo se retiraron del lugar.

Según datos oficiales emitidos por Save The Children, organización no gubernamental internacional que trabaja por los derechos de la niñez, en 2021 cada día 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados.

Para 2022, tan solo en el primer trimestre se han registrado 595 homicidios de niñas y niños y un aumento del 83.52% de reportes de violencia familiar con respecto del año 2015 (233, 978 en total). En su reporte, la ONG indicó que 2022 mostró vulneraciones y crueldad en contra de niños, niñas y adolescentes en México.

Además de afectaciones contra las infancias y adolescencias que evidencian una “grave crisis” de derechos humanos, violencia y violencia armada en el país. La Red indicó que observa “serios obstáculos en la garantía de los derechos humanos para la niñez y adolescencia” como el derecho a una vida libre de violencia, educación, salud, identidad, entre otros, así como un “lamentable” aumento de la pobreza y pobreza extrema, en especial en la niñez y adolescencia indígena.

De igual manera, el reporte destacó el aumento de 4 delitos que crecieron entre 2021 y 2022 (de enero a noviembre) en contra de las infancias.

El menor solicitó ayuda a los elementos de seguridad pues no recordaba cómo regresar a su casa. (Foto: Cuartoscuro)

A la ONG le llamó la atención el tipo de homicidios que ha aumentado contra niñas, niños y adolescentes y entre ellos resalta el homicidio doloso (un aumento de 3,2 %), el homicidio con arma de fuego (aumento de 3,4 %) y los asesinatos (homicidios dolosos más feminicidios) que vieron un incremento de 3% según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Acerca de la violencia intrafamiliar, cabe mencionar que existen varios tipos, los más comunes son:

-Física

-Psicológica

-Sexual

-Económica