“Cómo arruinarte la vida”: todo sobre el nuevo disco de ‘Daniel, me estás matando’ y la revolución del boleroglam

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, quienes conforman la banda Daniel Me Estás Matando, se están aventurando a empujar al boleroglam a nuevos horizontes, pues no sólo iniciaron su gira a finales de enero -la cual pasará por el Auditorio Nacional el próximo 30 de noviembre- sino que, además, están próximos a estrenar su nuevo álbum titulado Como arruinarte la vida.

Fue con motivo de su quinto aniversario, que la agrupación platicó con Infobae México sobre sus inicios en la música y el largo recorrido que los ha llevado a tener una sólida base de fans que no dudan en entonar y dedicar sus románticos éxitos.

“(El gusto por los boleros) siempre ha estado ahí, en diferente forma para los dos. Para mí (...) es una música siempre ha estado en mi familia, sobre todo del lado de mi mamá, ella escuchaba mucho los Ángeles Negros y aunque nunca ponía boleros en mi casa, siempre que salíamos a comer había como de eso y mi mamá cantaba las canciones”, recordó Iván.

Asimismo, Daniel, quien viene de una familia ampliamente ligada a la actuación y al jazz, fue cautivado por el mundo del bolero de una forma inesperada, pero permanente.

“Hay varias cosas que hacen que el bolero me guste mucho, la primera es que mi primer trabajo en la vida como baterista, acompañábamos a otra persona, pero mi primer trabajo profesional fue donde yo tenía que cantar boleros y cha cha. Ahí fue donde me involucré en una forma donde tenía que estudiar un poco el género, los patrones y se quedó en el disco duro sin querer”, contó.

El nacimiento del boleroglam

De acuerdo con lo que ambos músicos han comentado en años anteriores, Daniel me estás matando, comenzó gracias a una amiga que ambos tenían en común, pues tras conocerse y trabajar en pequeños proyectos en conjunto se percataron de que ambos eran muy compatibles tanto en gustos musicales como en formas de laborar, por lo que, tiempo después, cuando Daniel quería sacar un disco, le pidió ayuda a Iván sin imaginar todo lo que se avecinaba.

El dúo habría comenzado a experimentar y, cuando menos se lo esperaron, un proyecto nuevo que mezclaba influencias de décadas pasadas con tintes modernos, ya iniciaba a tomar forma.

“(Este es) la síntesis entre Stanley Kubrick y Frédéric Chopin, una situación romántica basada en el lenguaje tradicional del bolero y la canción latinoamericana y todo el romanticismo precioso que ha traído desde generaciones nuestra cultura y eso añadido con elementos digitales, de producción que en el momento del auge del bolero no estaban disponibles”, explicó Daniel.

De la Rioja también ahondó que, desde 2018, tanto él como su compañero se han esforzado mucho para poder imprimir lo mejor de sí para la banda, por lo que, ya con algunos años recorridos consideraron que para su próxima producción discográfica podían entregarle a su público un producto más narrativo.

“Daniel y yo somos personas que estamos a hacer muchas cosas y trabajar mucho, venimos de un mundo de los músicos que para pagar la renta tienes que trabajar en siete proyectos. Siento que los discos pasados eran más como recopilaciones de canciones que íbamos sacando y decíamos: ‘Okay, esto tiene sentido junto, hagamos un disco”, pero, al menos en este disco hemos tratado de redondear un poco más las cosas, que tenga una línea estética y audiovisual más amarrado y esta banda funciona a través de inquietudes”, puntualizó.

Cómo arruinarte la vida

En octubre de 2022, Daniel me estás matando estrenó el video oficial de su canción No creas que ha sido fácil -primer sencillo de su próximo disco titulado Cómo arruinarte la vida-. Pero, algo que sorprendió a los fans de la banda fue que, además de la letra y melodía que atraparon desde el primer momento, la banda contó en un Detrás de cámaras que ese y otros audiovisuales posteriores estarían relacionados con una historia muy particular.

“Queríamos acompañar los sencillos con una historia paralela, no tanto para explicar muchas cosas, sino para poner a la gente en un mood, un poco lo que pasa en las telenovelas o series, cuando las ves estás pensando en eso y queríamos darle un empujoncito a la gente de por donde va a ir la onda del disco y que se vaya entendiendo un poco la historia”, ahondó Iván para este medio y agregó:

“El concepto de disco es un poco eso, de como cuando no está funcionando una relación o no está saliendo bien y llegas a pensar que te está arruinando la vida, pero pasa el tiempo, te das cuenta que fue importante y que gracias a eso aprendiste un montón de cosas de ti y que probablemente seas mejor persona después de haber sufrido esa pérdida”.

Respecto a la gira que darán durante este 2023 y que irá a algunas partes de la república mexicana como: Tlaxcala, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Toluca, Morelia, Guadalajara Ciudad de México o sitios internacionales como es el caso de Madrid, Bogotá, Buenos Aires, entre otros, la dupla apuntó que también sus presentaciones en vivo serán toda una experiencia.

“Lo que puede esperar la gente es que lo vamos a hacer con mucho cariño, se cumplen cinco años de este proyecto (...) ahora queremos renovar la curva dinámica de la banda, de nuestra faceta en vivo, que se sienta fresco, que se sienta distinto hasta para nosotros y son como nuestros XV años, vamos a estar celebrando”, concluyó Daniel.