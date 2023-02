Cómo ingresar a Puebla en auto sin pase turístico

Personas con autos con verificación vigente tienen una alternativa al pase turístico (DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Desde enero de 2023 entraron en vigencia las restricciones de circulación vehicular en el estado de Puebla, las cuales son aplicables a vehículos de entidades que no forman parte de Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), quienes para circular libremente deben contar con un pase turístico.

Sin embargo, el pase turístico no es la única alternativa de circulación en Puebla para autos foráneos. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Vial (Smadsot) cuenta con una opción para vehículos con Verificación Vehicular vigente.

Vehículos con placas de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala pueden circular en Puebla sin pase turístico (Cuartoscuro)

Cabe señalar que los automovilistas con hologramas de estados pertenecientes a la Came (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala) no necesitan realizar ningún trámite, pueden circular sin restricciones. Las siguiente opción es aplicable para el resto de estados de la República.

Holograma de Testificación

Esta alternativa es para vehículos matriculados en otras entidades federativas que cuenten con Verificación Vehicular vigente. El holograma de testificación tiene un costo de 215 pesos mexicanos y para obtenerlo se requiere presentar los siguientes documentos:

El holograma de testificación es una alternativa al pase turístico. Se tramita en la ventanilla de verificación vehicular (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

- Original y copia de identificación oficial vigente

- Original y copia de la tarjeta de circulación

- Certificado y Holograma vigente emitido por el estado de acuerdo a su Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente

¡Visita Puebla!

La cita para obtener el holograma se puede sacar en línea en el siguiente link. Posteriormente deben acudir presencialmente a la ventanilla de verificación vehicular para concluir el trámite.

El holograma de testificación tendrá la misma vigencia que la del certificado y holograma de origen. Además los automovilistas que cuenten con este documento deberán respetar las modalidades de circulación conforme al holograma que obtengan al realizar su verificación vehicular.

Tanto la persona propietaria del auto como el interesado pueden tramitar este documento, que cuenten con el holograma y certificado tipo exento, 00 , 0 , 1 o 2 emitido por la autoridad competente.

¡Visita Puebla y disfruta de su riqueza gastronómica, cultural, natural y arquitectónica!

Los automovilistas que realicen este trámite quedarán exentos de tramitar el pase turístico que, aunque es gratuito, tiene una vigencia máxima de 14 días al semestre.

La Smadsot expide gratuitamente, mediante un trámite en línea, tres tipos de pase turístico con diferente vigencia:

- Una vez por semestre con una vigencia de 14 días

- 4 veces por semestre con una vigencia de 3 días (plazos no consecutivos)

- 2 veces por semestre con una vigencia de 5 días (plazos no consecutivos)

No contar con pase turístico u holograma de testificación es motivo de multa en Puebla (Cuartoscuro)

El pase se puede obtener en este enlace donde se encuentra un formulario de registro en el que se solicitan datos del vehículo: placa, número de serie, línea o modelo, marca, año y estado emisor de la placa.

Además, el solicitante deberá seleccionar la fecha en que llegará al estado de Puebla y la de término de vigencia con base en el tipo de pase tramitado.

Es importante mencionar que el pase turístico no es necesario en fines de semana.

En fines de semana no es necesario el pase turístico en Puebla (Cuartoscuro)

Los conductores de autos con placas expedidas en estados no pertenecientes al Came que no cuenten con pase turístico vigente u holograma de testificación pueden ser sancionados. Las multas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre mil 924 pesos y 2 mil 866 pesos.

Además se debe considerar que en territorio poblano el programa Hoy No Circula no está vigente, a excepción de las ocasiones en que haya contingencia ambiental. En específico los autos con holograma 1 o 2, sin importar la entidad que lo haya emitido, no pueden circular entre semana exclusivamente cuando se presenten dos días consecutivos de mala calidad del aire.

El día en que no pueden circular está determinado por el color de engomado: amarillo (lunes), rosa (martes), rojo (miércoles), verde (jueves) y azul (viernes).