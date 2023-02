AMLO abogó por Delfina Gómez tras irregularidades detectadas en la SEP: “no significa que haya corrupción”

López Obrador respaldó el ejercicio de Delfina Gómez al frente de la SEP. (Twitter @jenarovillamil)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció ante el presunto involucramiento de Delfina Gómez en las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante su ejercicio al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y es que el organismo de la Cámara de Diputados indicó que las anomalías podrían ascender hasta los 830 millones de pesos, detectadas en los pagos de suelos, categorías no consideradas, bienes adquiridos no localizados, entre otros puntos más. Y si bien se afirmó que ello no representa un ilícito, sí solicitó la aclaración de las observaciones.

Bajo ese último sentido fue el Jefe del Ejecutivo Federal justificó que el informe de la ASF, publicado el pasado 29 de enero, no necesariamente representaría un acto de corrupción e, incluso, afirmó que dichas anotaciones son “normales y cotidianas”.

“Siempre la Auditoría está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto”, señaló desde su tradicional mañanera y aclaró que la dependencia ya acató la petición del organismo. “Ya la SEP dio a conocer qué sucedió en cada caso”, abundó.

“Cuando la ASF hace una investigación, son, en algunos casos irregularidades y no actos de corrupción (...) Si la ASF hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción”.

El presidente explicó por qué no es un acto de corrupción las irregularidades que la ASF detectó en la SEP, cuando fue titulada por Gómez Álvarez

En otro punto de su pronunciamiento, López Obrador desestimó las críticas desatadas contra Gómez Álvarez a partir del informe de la ASF al señalarlas (de nueva cuenta) como un intento de “politiquería” en razón de sus candidatura para las elecciones por la gubernatura del Estado de México (Edomex) del 2023.

Cabe recordar que la funcionaria abanderará por segunda ocasión a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del próximo junio, en los cuales la militancia guinda peleará por la alternancia partidista ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) - que ha sido el único gobernante en la entidad mexiquense.

“La maestra Delfina es una mujer honesta, tiene toda mi confianza. Es incapaz de robarse un centavo”.

La ASF detectó irregularidades en la SEP que podrían ascender a 830 millones de pesos. (Twitter / @ASF_Mexico)

