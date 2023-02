“No estoy mintiendo”: Ana María Alvarado sostuvo que Maxine Woodside la echó de Todo para la Mujer

(Captura de pantalla)

Horas después de haber dado a conocer su despido del programa Todo Para la Mujer, y luego de que la propia Maxine Woodside saliera a desmentir la versión, Ana María Alvarado reiteró el fin de la relación laboral que mantuvo a lo largo de 32 años en el espacio radiofónico. De igual manera, negó haber mentido y aseguró que la decisión fue tomada por su antiguo equipo de trabajo.

Durante una emisión en vivo en su canal de YouTube, la noche del 31 de enero de 2023, Alvarado adelantó que buscará negociar una liquidación digna y justa por el tiempo que participó en el espacio de la cadena Radio Fórmula. Además, aseguró “estar hablando de frente, con la verdad “y pidió a sus antiguos colaboradores que comprueben la versión enunciada por Woodside en video.

“De ser el brazo derecho pasé a ser el patito negro de la fila. Así lo decidieron, fueron ellos los que me dijeron que era de solo un día. Todo lo que he dicho es verdad y tengo manera de probarlo. No me habría atrevido a decir una mentira porque yo no me conduzco así y podrían probarlo. Yo puedo probar que no estoy mintiendo. No sé cómo pueden comprobar ellos lo contrario”, declaró.

Al inicio de la emisión de su programa, Ana María Alvarado fue cuestionada por su grupo de panelistas, quienes se refirieron a las declaraciones donde Woodside desmintió sus palabras. En ese sentido, afirmó que no es la primera ocasión en que su excompañera contraria sus declaraciones, aunque negó reconocer el sentido de su proceder.

“Sí, me despidió el día de hoy. Ella acostumbra a que cuando digo algo me desmiente, porque ya lo había hecho (...) No sé cuál es el objetivo (de desmentirme) porque de que así fue, así fue. Es más. Su última frase fue ‘este es el final, que triste terminarlo así’ y con eso reafirmó que me está despidiendo”, declaró.

Y es que luego de que Alvarado diera a conocer su versión por medio de sus redes sociales, Maxine Woodside aprovechó el mismo medio para dirigir un mensaje con respecto a sus declaraciones. Con un semblante sereno, se dirigió a la cámara y negó haber despedido a quien fuera su compañera por más de tres décadas.

Ana María Alvarado dijo que el despido que recibió a manos de Maxine Woodside provocó que fuera "el día más triste de su vida" (Foto: Captura de pantalla)

“Me acabo de enterar por las redes de Anita Alvarado que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa. Nadie corrió a Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes. Mañana más detalles en el programa. Les mando un beso y que pasen una bonita tarde. Gracias”, dijo.

Cabe mencionar que Alvarado aseguró que la noticia marcará un antes y un después en su vida gracias a que llegó a ser considerada como “el brazo derecho” de Maxine Woodside. Incluso, lo catalogó como el día más triste, aunque en sus declaraciones posteriores brindó detalles acerca de las acciones que emprenderá tras haber sido despedida.

En ese sentido, negó que buscará la ayuda de algún equipo de abogados para aclarar los pormenores de su despido y recibir su indemnización por 32 años de servicio, pues confía en llegar a un acuerdo con su antiguo equipo de trabajo mediante el diálogo.

“Abiertamente digo que solamente quiero llegar a una negociación vía pacífica, pidiendo mi liquidación porque es lo que me corresponde. No más, no menos, lo justo es lo único que yo deseo. No tengo abogados ni nada, pero creo que se puede uno sentara platicar siempre y cuando haya la disposición”, reiteró hacia el final de su espacio en internet.