Diputada de Morena en Puebla denunció hostigamiento e intimidación en su contra

Odette Almazán señaló que ha sido víctima de estos actos en al menos dos ocasiones. (Twitter/@OdetteAlmazan8)

Por medio de sus redes sociales, la diputada Odette Nayeri Almazán Muñoz, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció haber sido víctima de múltiples actos de intimidación y hostigamiento durante sus labores como funcionaria.

La legisladora federal del Distrito 8 de Puebla (con sede en el municipio de Chalchicomula de Sesma) compartió un comunicado en el que ofreció detalles sobre los ataques que han sido efectuados en su contra.

El primero de ellos, pudo leerse en el documento, ocurrió el 11 de diciembre de 2022. Aquel día, alrededor de las 06:45 horas, dos sujetos vandalizaron el automóvil de la diputada. Este vehículo, cabe especificar, estaba estacionado a las afueras del domicilio que Odette Almazán ocupa de manera temporal por su cargo en el Congreso.

En la misma publicación en la que incluyó el comunicado, la diputada adjuntó el video de una de las cámaras de vigilancia que corroboró estos hechos.

Las cámaras de vigilancia de la vía pública revelaron el momento de los ataques. (Twitter/@OdetteAlmazan8)

La cinta permite observar que en punto de las 06:46 horas con 20 segundos, un sujeto con sudadera y lo que aparenta ser un cubrebocas se acerca al vehículo de Almazán Muñoz. Instantes más tarde, un automóvil se estaciona a unos cuantos metros y de él desciende un segundo individuo, quien dejó la puerta abierta para facilitar su huida.

Ambos se aproximaron a hurtadillas, aprovechando la oscuridad del ambiente, y le arrancaron los espejos retrovisores al auto color blanco de la morenista. Momentos más tarde escaparon en la misma unidad en la que llegaron sin que nadie se percatara en ese instante.

El segundo acto intimidatorio ocurrió poco más de un mes después, el domingo 29 de enero de 2023, cuando una persona golpeó el parabrisas del mismo vehículo que había sido afectado en diciembre.

En esta ocasión, según evidenció otra grabación de las cámaras de seguridad, el ataque ocurrió pasadas las cinco de la mañana del día referido.

Odette Almazán es diputada desde el 29 de agosto de 2021. (Diputados Morena)

Un hombre se aproximó a la unidad a bordo de un carro oscuro y efectuó la agresión en menos de diez segundos. Se bajó del automotor y arrancó el espejo retrovisor del vehículo de la diputada con una patada. Posteriormente, lo recogió del suelo y lo utilizó para impactar el parabrisas.

Debido a la fuerza del impacto, el vidrio quedó completamente estrellado del lado del conductor, como pudo apreciarse en una fotografía compartida por la misma funcionaria. Al igual que en el acontecimiento anterior, el sujeto escapó sin que nadie se percatara.

“Por ambos acontecimientos he presentado las denuncias correspondientes para llegar a las personas responsables de tales sucesos”, añadió Odette Almazán en su comunicado con fecha del 29 de enero. No obstante, hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones, pues las instituciones de seguridad no han ofrecido actualizaciones al respecto.

“Manifiesto que temo por la seguridad de mi familia, en especial la de mi hija de 5 años de edad”, reconoció Odette Almazán.

Además de que los sujetos responsables de estos actos intimidatorios no han sido identificados, tampoco se ha esclarecido el motivo detrás del hostigamiento, aunque la morenista consideró que su labor política, su juventud y otros aspectos alusivos a su identidad podrían ser las causas.

“Soy una mujer joven política e integrante de las poblaciones diversas y no descarto que estas intimidaciones sean motivadas por dichas características”, puntualizó. Sumado a lo anterior, hizo referencia a las personas que “se proclaman a favor del movimiento, pero siguen replicando viejas prácticas”, lo cual podría indicar un posible conflicto al interior del partido.

Conviene señalar que el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, asumió el cargo en medio de múltiples críticas y cuestionamientos, pues fue nombrado durante una presurosa sesión en el Congreso la madrugada del 15 de diciembre, a poco más de un día de la muerte del exgobernador Miguel Barbosa.

“Por mucho que intenten silenciar mi voz, seguiré aportando a la cuarta transformación de mi estado, Puebla, que encabeza nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y a mi país, que encabeza nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, sentenció la diputada al final de su escrito.