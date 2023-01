Nadia Ferreira recurrió a exclusiva diseñadora que también vistió a Jennifer Lopez para su vestido de boda con Marc Anthony

Nadia Ferreira recurrió a exclusiva diseñadora que también viste a Jennifer Lopez (Fotos: Instagram/@galialahav/@salmahayek)

Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron al altar luego de que en mayo del 2022 impactaron al mundo del entretenimiento con el anuncio de su compromiso. La cuarta boda del cantante y la ex Miss Universo Paraguay se realizó rodeada de grandes personalidades de todo tipo de ámbitos, aunque ahora lo más trascendental es el hecho de que el vestido fue realizado por la misma diseñadora de Jennifer Lopez, ex esposa de él.

Tras darse a conocer las primeras imágenes del espectacular look que utilizó la también modelo, todos los detalles sobre la prenda han sido del interés de sus miles de seguidores, pues aunque ya se habían filtrado algunos posibles bocetos, las fotos y videos que compartieron en exclusiva para una revista de sociales confirmaron que Galia Lahav fue la encargada.

Dicha diseñadora de origen europeo fue la encargada de realizar el vestido de novia del evento nupcial latino del momento, aunque de manera reciente también se encargó de confeccionar prendas para una película que JLo protagonizará en una plataforma de streaming.

“La hermosa finalista de Miss Universo 2021 lució radiante en un espectacular vestido de novia confeccionado por Galia Lahav, firma con 30 años de historia. Para este día tan importante en su vida, Nadia optó por un diseño de aires románticos, destacando por los detalles en encaje, así como algunas transparencias, además de una voluminosa cola, convirtiéndose así en la princesa de su propio cuento de hadas, acaparando miradas de los presentes y, por supuesto, la de su ahora esposo”, publicó HOLA! USA, medio encargado de cubrir todos los detalles del evento.

Para miles de internautas, el hecho de que la diseñadora, que ha vestido a otras internacionales famosas como Paris Hilton y Beyoncé, se encargó de las exclusivas prendas para Jennifer Lopez y la actual esposa de Marc Anthony ha generado gran revuelo, todo tipo de reacciones y hasta comparaciones.

“Sabemos que en teoría no terminó una relación por la otra, ya que hay otra esposa entre ambas, pero es muy irónico esto de mandar a hacer tu vestido de boda con la diseñadora de su ex esposa”. “De no creer, porque mientras algunos fans de JLo acusan de querer copiar el estilo, otros se burlan de esto”. “La pregunta está en quién contrató primero a la diseñadora y si sabía que ambas tiene algo que ver con Marc Anthony ja, ja, ja”, expresaron en redes.

Marc Anthony y Nadia Ferreiro se casaron el pasado sábado 28 de enero (Foto: Captura Twitter)

El espectacular vestido de Salma Hayek para la boda

Impactando como generalmente lo hace por la distinguida selección de atuendos que suele utilizar para este tipo de eventos sociales, premiaciones o demás encuentros de alta demanda socialité, la actriz oriunda Coatzacoalcos, Veracruz, ya dejó ver en sus redes sociales cuál fue el vestido que utilizó en los votos matrimoniales.

Salma Hayek optó por un vestido de corte imperio para asistir a la boda, firmado por el diseñador Giambattista Valli en color verde agua, que además contaba con deslumbrante pedrería en los bordes del escote y hacían juego con sus pendientes y otros accesorios en manos y muñecas.

El vestido de corte imperio fue firmado por el diseñador Giambattista Valli (Foto: Instagram/@salmahayek)

Aunque de momento no hay un vistazo completo del atuendo, en sus redes sociales compartió la imagen del look bajo la descripción: “Justo antes de subir al coche para ir a celebrar el amor de mis amigos @marcanthony y @nadiatferreira ¡Que viva el amor! ¡Y que viva la salsa!”, externó, a lo que rápidamente la novia le contestó dejando impactado a más de uno, pues han sido contadas las celebridades a las que la pareja les han agradecido los buenos deseos.