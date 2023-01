Ricardo Monreal descartó ser una ‘corcholata’ de Morena: “No quiero ofender a nadie”

El morenista volvió a enunciar sus aspiraciones para el 2024 (Cuartoscuro)

El senador Ricardo Monreal aseguró que él no es una ‘corcholata’ en relación al sobrenombre con el que han sido identificados los aspirantes a representar a Morena en el proceso electoral de 2023-24 para la presidencia del país. No obstante, no dejó de considerarse como la mejor opción entre las figuras políticas que se han perfilado por el partido guinda.

Desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, el zacatecano resaltó su trayectoria en la política respecto a sus adversarios -el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López-, de los que dijo tener una buena opinión, pero sin dejar de mencionar que “no cuentan con su experiencia”.

“Yo no soy corcholata. No quiero ofender a nadie, pero yo no soy corcholata. Yo soy un aspirante normal a la presidencia de la República. Siento que soy el más preparado. Nadie de los tres ha sido tres veces diputado federal por elección ni tres tres veces senador de la República por elección. Nadie tiene la experiencia política que he tenido a través de la historia”, dijo el también exgobernador de Zacatecas.

Ricardo Monreal Ávila (Twitter/Senado)

En el ejercicio ante medios de comunicación, el legislador fue cuestionado sobre la posibilidad de impulsar su candidatura presidencial con algún otro partido ante el escenario al interior de Morena. Y aunque no es la primera vez que Monreal da su postura al respecto (lo descartó), agregó que a pesar de haber meditado su continuidad en el partido, continuará leal a este.

“En diciembre hice una reflexión profunda (…) Sí ha sido difícil porque yo no voy a dejar de tener mi autonomía y mi criterio propio, aunque no sea nada. Pero estamos luchando por continuar con la transformación del país, no vamos a romper con el presidente nunca, no lo vamos a hacer. Vamos a quedar en Morena porque no es propiedad de un grupo, es de todos los que lo construimos”, sostuvo.

Buena opinión de sus compañeros, pero sin dejar a un lado las críticas

Monreal se refirió a la “facilidad” con la que cuenta para entablar comunicación con bancadas e integrantes de otros grupos parlamentarios, sin embargo mencionó algunas dificultas para hacer esto al interior de Morena. El senador acusó que existe la idea de que tener una postura diferente al presidente o mantener una postura crítica con alguna acción apoyada por el partido, significa una falta de respeto: “Uno cuida la congruencia, pero decidí mantenerme en Morena”.

Las corcholatas de AMLO buscan ganar ser los elegidos de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Entre las controversias más relevantes que ha protagonizado existe el choque directo con la gobernador de Campeche y también exsenadora morenista (2012-2018), Layda Sansores. Y es que, los políticos han sostenido diferencias directas con acusaciones de uno hacia otro. Mientras que la mandataria ha criticado su cercanía con “el bloque opositor”, el legislador ha respondido con una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por intervención ilegal de comunicaciones.

Sin embargo, al referirse a las ‘corcholatas’ morenistas, Monreal se expresó de forma positiva. Afirmó que aun cuando se trata de adversarios “no quitamos la mira en seguir transformando al país. No nos vamos a destazar o despedazar, ni siquiera agredir al menos de mi parte”. Posteriormente, resaltó el perfil de cada uno de los funcionarios.

Sobre Marcelo Ebrard dijo: “El hombre más eficaz que ha tenido el presidente”; sobre Adán Augusto mencionó: “Es fuerte y sí es escuchado, el hombre fuerte del presidente para ejecutar sus decisiones”; y finalmente respecto a Claudia Sheinbaum lanzó: “Una mujer que tiene carácter y para mí ha sido una buena gobernadora”.