“Desleal y traidor”: Layda Sansores se lanzó contra Ricardo Monreal por defender a Sandra Cuevas

Layda Sansores acusó a Ricardo Monreal de estar detrás de la guerra sucia contra la jefa de gobierno. (Foto: Facebook Layda Sansores/ Cuartoscuro)

La noche del jueves 26 de enero se llevó a cabo una diligencia en la oficina de gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc que se encuentra al mando de la alcaldesa Sandra Cuevas. En dichas instalaciones se encontró propaganda contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo que provocó distintas reacciones entre los actores políticos, sobre todo para la alcaldesa que se ha visto envuelta en varias polémicas y que es una clara opositora de la jefa de Gobierno.

Al término de la diligencia en las oficinas, la alcaldesa se encargó de dar un mensaje a algunos seguidores que se encontraban a las afueras, como si se tratara de un mítin político, en donde expusó la frase: “¿A quién le vamos a partir su madr*?”. Luego de esta situación varios personajes de la oposición mostraron su respaldo a la alcaldesa, aunque también hubo contrarios que mostraron su descontento con las acciones y dichos de la gobernante de la alcaldía Cuauhtémoc.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores aprovechó el momento de tensión que se vive para señalar al senador de la república, Ricardo Monreal, como un desleal y traidor luego de unas declaraciones que dio en marzo de 2022, en donde defendió a Sandra Cuevas. “Es una mujer íntegra, digna: le expresó toda mi solidaridad”, fueron las palabras del político mexicano luego de una suspensión que se presentó contra la alcaldesa para ejercer sus funciones en la alcaldía Cuauhtémoc tras un altercado con policías.

La vida me dio la razón más temprano que tarde. Sabemos quién está detrás de Sandra Cuevas y de esta campaña sucia en contra de @Claudiashein.



Monreal es desleal y traidor.



Me uno al hashtag #FueraMonreal. pic.twitter.com/sNrdHrikcC — Layda Sansores (@LaydaSansores) January 27, 2023

La gobernadora de Campeche, mencionó que el tiempo le dio la razón para destapar a la persona que se encuentra detrás de la campaña sucia contra Claudia Sheinbaum. “Me uno al hashtag #FueraMonreal.”, agregó Layda Sansores al final de su publicación, en donde agregó un video de las palabras de Sandra Cuevas y seguido las mencionadas por Monreal en defensa de la alcaldesa, hace un año.

El senador de la República es una de las corcholatas para la contienda presidencial del 2024 por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque mencionó que no entraría a la contienda si era el mismo partido quién organizaba la encuesta para elegir al candidato, ya que estaría resuelta antes de tiempo. La única forma de contar con su participación es sí la encuesta la realiza una empresa externa.

Incluso desde hace meses se ha pedido la salida del coordinador de Senadores de Morena del partido, ya que lo consideran como un traidor por sus actos y dichos, entre los que se encuentra el haber declarado que se reunió con integrantes de movimientos de oposición al partido guinda.

Además de dichos realizados sobre la marcha que se realizó previo al Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo que no se perdería nada por no poder asistir, lo único que no tendría sería su frutsi y su torta.

Layda Sansores llamó traidor al senador y pidió su salida de Morena (foto: @LaydaSansores)

Presentó cargos contra la contraloría

La alcaldesa Sandra Cuevas presentó una demanda en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contra el secretario de la contraloría, Juan José Serrano, por presunta privación de libertad de forma ilegal, ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. De acuerdo con los detalles presentados por el representante de la alcaldía Cuauhtémoc, personal de la contraloría detuvo a cuatro trabajadoras sin permitir que se comunicaran con el exterior mientras se realizaba la diligencia.

Además de que pidieron a la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, revise si se actuó con alevosía ya que integrantes de Morena informaron sobre el hallazgo de los folletos antes de que terminará la diligencia, denunciando que las pruebas pudieron haber sido sembradas.