Poncho Vera incomodó en vivo a Mónica Noguera al recordarle su matrimonio con Memo del Bosque

Mónica Noguera y Poncho Vera tuvieron una corta discusión en vivo al recordar el matrimonio de la presentadora con Memo del Bosque (Instagram/@monicanoguera/@ponchovpof)

Durante la emisión de Sale el Sol del 27 de enero, Poncho Vera recordó cuando Mónica Noguera estuvo casada con Memo del Bosque y le reprochó en vivo que supuestamente tuvo su primer programa gracias a su esposo. Esto causó un incómodo momento en el programa y en redes sociales internautas incluso llegaron a pensar que el presentador estaba ebrio.

La mañana del pasado viernes, algunos de los conductores de Sale el Sol estaban en la sección La Primera Vez, en donde a Mónica le tocó hablar de la primera vez que se vio en televisión.

La presentadora recordó que sus inicios en la televisión fueron en Telehit. Mientras que estaba hablando, detrás de las cámaras Poncho Vera gritó que Noguera había entrado a ese canal porque tenía palancas.

En varias ocasiones se pudo ver al presentador gritando, pero no se escuchaba qué decía (Captura de pantalla/YouTube)

“¿Saben qué? Todos ustedes veían Telehit, el primer programa fue un desastre porque yo no quería hacer absolutamente nada... no quería, no sabía cómo (...) ese fue mi programa y dije: ‘No lo vuelvo a hacer’”, recordó Mónica mientras intentaba hacer caso omiso de los cometarios de su compañero.

Sin embargo, inmediatamente se escucharon en el fondo los gritos de Poncho y, pese a que no eran escuchados por los espectadores, le pidieron que se acercara al set para aclarar por qué su supuesto enojo.

Mientras el presentador se acercaba, la ex conductora de De Primera Mano se adelantó a decir que su primer programa no fue el mejor porque antes de estar al frente de un programa fue asistente de producción.

Los presentadores bromearon en todo tiempo, pero hubo parte del público que se lo tomó en serio (Captura de pantalla/YouTube)

Inmediatamente Alfonso le respondió, recordando que supuestamente fue por su romance con el productor del canal, Memo del Bosque, que llegó a ser conductora.

“Yo nada más digo una cosa, yo no empecé como conductora en Telehit, estuve más de un año de asistente de producción”, dijo Noguera, a lo que el titular de De pisa y corre respondió:

“En eso conociste al... cuando te mandaste con el jefe, ‘ya no me vean, ya voy a ser la conductora estelar’”

Noguera estuvo casada con Memo del Bosque por más de 10 años y su matrimonio terminó entre rumores de infidelidad (Instagram/@monanoguera)

Mónica, al notar el extraño comportamiento de su compañero, le preguntó si había bebido alcohol, aunque él no respondió, la producción le habría dicho que sí. A partir de esto, la exesposa de Fher Olvera atinó a decirle que estaba todo bien y explicó que a Del Bosque lo conoció mucho antes de que comenzara en Telehit.

Aunque Noguera quiso ahondar en cómo fue su matrimonio con el director de televisión, le dijo a Vera que ya no lo quería ver.

“Yo a Memito lo conocí dos años antes, nos casamos, estuvimos como 10 años. ¿Sabes qué, Poncho? Ya hoy no te quiero ver en todo el día, quítate”

Entre risas, Alfonso dijo: “Si esto hubiera hecho en Telehit, me hubieran corrido”.

Cabe mencionar que a pesar de que a Mónica supuestamente le incomodaron los comentarios de su amigo, durante este momento estuvo sonriendo y riendo, tomándolo como una broma.

Ya que varios internautas en redes sociales comenzaron a cuestionar el comportamiento de Poncho Vera, Noguera no tardó en defenderlo, asegurando que se había tratado de una broma y ella sigue considerando a su compañero como su hermano.

Noguera escribió este tuit, aclarando que todo estaba bien entre ellos (Captura de pantalla/Twitter)

“Esto fue una broma! @ponchovpof es mi hermano hace 25 años”, aseguró la conductora. A lo que el locutor respondió con un: “Te quiero tanto mi Mona!!!!!! Qué maravilla llevarnos así!!!!!”.

Mónica Noguera ha comentado en varias ocasiones que se divorció de Memo del Bosque debido al estrés que le causó el trabajo cuando ambos dejaron Telehit y pasaron a Al fin de semana.

Después de que se dieron cuenta de que las peleas eran muy frecuentes y que eso estaba causando que el amor se acabara, por decisión de ambos, se separaron.