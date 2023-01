Línea 7 del Metro suspendió servicio por posible corto circuito

Se registró un posible corto circuito en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del metro. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Durante la noche de este 27 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la suspensión del servicio en tramo de la Línea 7 por un posible corto circuito. Al menos 200 personas fueron desalojadas de las unidades del metro por presencia de humo, sin embargo no se reportaron lesionados.

Las estaciones que permanecen cerradas hasta nuevo aviso son:

-Barranca del Muerto

-Mixcoac

-San Antonio

-San Pedro de los Pinos

Cabe destacar que el tramo que corre de Tacubaya a El Rosario se mantiene funcionando en el horario normal del Metro. Fue a través de redes sociales que usuarios reportaron lo sucedido en las instalaciones del transporte colectivo, pues la gente comenzó a aglomerarse en los andenes porque de pronto ninguna unidad llegó.

“Hay gente en Tacubaya esperando transporte, por un problema en la línea 7 del metro, no se vale”, “Otra vez”, “Yo espero que ya para mañana esté funcionando”, “Lo peor ni mandan avisar, ya hasta que uno llegó a Mixcoac y encuentra cerrados los accesos a la línea 7″, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios que circularon en redes sociales.

Tiempo después el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro explicó lo sucedido a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde proporcionó detalles del presunto corto circuito en uno de los trenes. Asimismo, avisó de la suspensión del funcionamiento en ciertas estaciones, las rutas alternas y el servicio emergente que apoyaría al tramo afectado.

#AvisoMetro: Por revisión de probable corto circuito, se brinda servicio provisional de El Rosario a Tacubaya de la Línea 7, no se ofrece servicio de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto. Personal del sistema labora para reanudar el servicio en su totalidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 28, 2023

De inmediato se trasladaron al sitio del percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y Protección Civil; quienes se dedicaron al desalojo de las estaciones.

Hasta las 12:00 horas del 28 de enero, al momento del cierre del metro, se informó que la situación para el servicio en las estaciones mencionadas era la misma.

“Continúa el servicio provisional de El Rosario a Tacubaya, hasta el cierre del servicio. No se ofrece servicio de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto. Personal del sistema labora para restablecer en su totalidad Línea 7″

Como resultado del cierre provicional de estaciones, los ciudadanos que se transportaban en el metro y finalmente se quedaron varados esperando el transporte, acudieron a pedir el reembolso de sus pasajes. En Twitter circuló un video en el cual quedó documentada la discusión con una señora que atiende las taquillas del metro.

🔴 Oootra vez hubo

"corto circuito" en la Estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro.



Deberían poner Cámaras C5 en los túneles.



Es obvio que Barranca ya les gustó para sabotearla. pic.twitter.com/ZH5R6GB1Ws — 𝙎σηᶰʏ (@SoniTuit) January 28, 2023

En el videoclip se ve a un grupo de personas solicitando su dinero de vuelta, sin embargo la trabajadora se negó a regresarles su dinero, pues ella no tiene esa facultad. “El que le dijo fue el de los trenes, no nosotoros. No puedo reembolsarles el dinero, porque yo vendo boletos. No tengo esa facultad”, explicó la señora.

Los incidentes en el metro se han reportado a diario en las últimas semanas, desde la tragedia ocurrida el 7 de enero en la cual hubo un centenar de heridos y una víctima moral, pues chocaron dos trenes en esta misma línea, solo que entre las estaciones Potrero y La Raza. Y para el 25 de enero, los usuarios del Metro reportaron desalojo de un tren en la estación Centro Médico, esto ocurrió en la Lína 9 de este transporte.

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, el 83% de las personas usuarias del metro señaló falta de mantenimiento como principal causa de incidentes. Como parte del resultado, un 60% de los entrevistados rechazó que los incidentes de los últimos meses en el Metro sean a causa de un sabotaje, mientras que 36% sí cree en esa posibilidad.