Primer aniversario luctuoso de Diego Verdaguer: lanzaron versión cumbia de “Ven, ven, que se va la vida”

El cantante sorprendió a los mexicanos con su presentación en el Festival de la Canción Latina que se llevó a cabo en 1970 en la Ciudad de México; ahí conoció a José José tras su magistral interpretación de "El Triste". (Foto Instagram: @diegoverdaguer)

Fue el 27 de enero de 2022 cuando partió el cantautor argentino que conquistó el corazón de los mexicanos con sus éxitos musicales e historia de amor junto a su compatriota Amanda Miguel. Según informes, fallecido a los 70 años de edad por complicaciones en su salud derivadas de un contagio de Covid-19, un virus que sumergió al mundo entero en una pandemia que duró aproximadamente dos años.

Desde ese entonces Amanda Miguel y Ana Victoria -su única hija en común- hicieron hasta lo imposible para continuar con Siempre Te Amaré Tour 2022, una gira que Diego Verdaguer tenía programada con su esposa, pero que tras lo sucedido se transformó en un homenaje de madre e hija en su memoria. Asimismo, continuaron trabajando en los proyectos musicales que dejó inclusos el argentino como el lanzamiento de unas cumbias cuyos videoclips fueron grabados en Puebla, México.

(Imagen Instagram: @diegoverdaguer)

Tras el lanzamiento de La cadenita y Mala, en su primer aniversario luctuoso se estrenó Ven, Ven, que se va la vida, una versión cumbia del tema original que inundó las estaciones de radio en 1993. Fueron Amanda Miguel y Ana Victoria quienes anunciaron este homenaje para Diego Verdaguer a través de un comunicado de prensa donde también se sinceraron sobre cómo ha sido su proceso de duelo a un año de su partida.

“Lo extrañó una barbaridad; mi corazón está partido en dos y no se puede coser, la ausencia no se llena con nada, es muy duro no tenerlo para abrazarlo y besarlo, pasa el tiempo pero el dolor no aminora, sólo se acepta irremediablemente. Mi nieto e hija son el pan de cada día, el sol que me acaricia y el cielo que me cubre”, declaró la intérprete de Castillos.

Los cantantes argentinos estuvieron casados por 46 años. Foto: Instagram / @yoamandamiguel

También he sentido el abrazo de la gente, sus cartas llenas de palabras hermosas han sido un bálsamo, es muy lindo leer sus mensajes acompañándome en todos los momentos, desde los que sinceramente lamentaban la partida de mi esposo, hasta los de felicitación al recibir en noviembre pasado el Grammy a la Excelencia Musical… sé que éste fue un reconocimiento porque toda mi vidala he dedicado a la música, pero mi esposo también lo merecía, por eso lo recibí por ambos.

Por su parte, Ana Victoria confesó que estos primeros doce meses sin su padre han sido bastante duros porque sin lugar a dudas era su soporte tanto en su vida personal como en su trayectoria artística. Y es que mientras experimentaba los quehaceres de una madre primeriza tuvo que hacerse cargo de la productora de su padre y continuar con sus proyectos.

Lucca nació dos meses antes de la partida de su abuelo. (Foto: IG @soyanavictoria)

“Lo seguiré haciendo con cariño, convicción y devoción, pues realmente fue tan sabio, tierno e incluso mágico, que no podría dejar de hacer lo que me enseñó, tanto en lo profesional como en lo personal. Sigo triste, sin creerlo muchas veces, pero me refugio en mi bebé, Lucca me llena ese vacío; a través de él siento que la vida continúa, las emociones que me produce me dan esperanza, son realmente de una frecuencia tan alta que me conectan con la energía del universo y ahí encuentro también la energía de papá”, dijo.

Ven, Ven, que se va la vida no es la primer canción póstuma de Diego Verdaguer. En julio de 2022 Los Auténticos Decadentes estrenaron su colaboración con el cantautor argentino. De acuerdo con la información que compartieron en una publicación de Instagram, todos los integrantes tuvieron la oportunidad de convivir con su compatriota en su hogar para grabar una nueva versión de La ladrona, un icónico tema que data de 1981.

Asimismo, a finales de 2022 se publicó en el canal oficial de YouTube de Diego Verdaguer su colaboración con Carin León, Voy a conquistarte.