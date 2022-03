Amanda Miguel rendirá homenaje a Diego Verdaguer al retomar gira con Ana Victoria

Poster oficial de la gira (Foto: Cortesía de DIAM Music)

A través de un comunicado de prensa se terminaron los rumores sobre qué pasaría con la gira que Diego Verdaguer dejó pendiente antes de su lamentable partida, el pasado 27 de enero de 2022 en Los Ángeles California, Estados Unidos. Amanda Miguel y su hija Ana Victoria hicieron oficial que ellas tomarán la batuta ya que para él la música era algo muy importante en la vida por lo que de manera póstuma le harán un homenaje con dicha serie de conciertos.

Siempre Te Amaré- Tour 2022 arrancará el 5 de agosto en California y se extenderá durante los siguientes meses en dicho país, por el momento. Durante dichos conciertos madre e hija ofrecerán lo mejor de su repertorio, además de un set donde entonarán los mayores éxitos de su querido esposo y padre, por lo que se espera que este evento sea un recuento de historias, música, nostalgia, añoranza y, sobre todo, de un cariño perpetuo y imborrable.

“Algunas personas jamás nos dejan, son eternas… se convierten en la luz de cada día, en el impulso que hace que el corazón lata; su esencia se queda, es permanente. Él siempre dijo que la música es tan mágica y maravillosa , que podía curar el alma. Las dos mujeres que más amó continúan fieles a su recuerdo y principios, por eso cumplirán con el compromiso ante el público de seguir honrando su memoria y espíritu por todo lo alto”, inició el comunicado de la gira.

El cantante dejó pendiente dicha serie de conciertos ARCHIVO – En esta fotografía del 19 de junio de 2019 el músico nacido en Argentina Diego Verdaguer posa en su casa en la Ciudad de México. Verdaguer falleció el 27 de enero de 2022 por complicaciones de COVID-19. Tenía 70 años. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

La intérprete de éxitos como Él Me Mintió, Así No Te Amará Jamás y Hagamos Un Trato aprovechó la noticia para dedicar unas conmovedoras palabras a quien fuera su compañero no solo de trayectoria artística, que en México despuntó a nivel mundial, sino también de vida hasta sus últimos días. En el escrito Amanda Miguel asegura que por respeto y admiración le dedicará de por vida esta nueva gira.

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste”, inició.

La cantante aseguró que todo lo hace por el amor a la música que le tenía él (Foto: Instagram/yoamandamiguel)

La cantante argentina explicó que no hubiera podido estar más feliz de que su hija en común, Ana Victoria, hubiera no solo aceptado su propuesta de participar en la gira a tributo, sino que estar presente en el escenario con el “fruto de su gran amor” es otra de las maneras en las que celebra a Diego Verdaguer de manera póstuma pero muy amorosa y respetuosa.

“Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. #Siempre Te Amaré y te admiraré… No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo… por eso le he pedido que me acompañe”, finalizó la cantante de 65 años de edad.

Ana Victoria sigue compartiendo fotos con su padre (Captura: @soyanavictoria/Instagram)

Por otro lado, la intérprete de canciones como Más Vale Tarde Que Nunca (en colaboración con Christian Chávez), Si Mañana No Me Ves y Yo No Lloro Por Llorar también compartió su sentir ante la nueva gira que no solo la colocará en un mismo escenario con su madre, sino que será una forma de concluir el proyecto que tenía su padre.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, absoluta, pero sólo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia. Compartir con nuestro hermoso público en tantas ciudades, será para nosotras un compromiso al que no sólo debemos responder, sino que también nos ayudará a sanar”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: