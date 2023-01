Entre botargas y disfraces, Ricardo Monreal celebró la “Monri-Con”

Ricardo Monreal celebró la Monri-con en la CDMX (captura/twitter/@elpoder_tv)

En medio de simpatizantes ovaciones y coreando “¡presidente, presidente!” y “¡Viva Monreal!”, el senador Ricardo Monreal Ávila celebró un evento denominado “Monri-Con”, en el que se reunió con sus aliados más jóvenes.

Ahora que el coordinador de Morena en el Senado de la República fue “oficialmente” considerado en el grupo de los cuatro principales aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2024, denominados “corcholatas”, Monreal fue parte de un evento con temática geek en la Ciudad de México.

“Quiero agradecerles la presencia de todas y de todos a esta primera convención de Monri-Con. Es una idea que surgió de los colectivos de jóvenes, y se los quiero agradecer”, comenzó el senador su intervención.

Convoca el senador @RicardoMonrealA a la primera convención de @monrimoments este 24 de enero.



Mas info:👇🏼 pic.twitter.com/qHMwDApLcU — Carlos Domínguez (@C_Dominguez_R) January 20, 2023

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado refrendó sus aspiraciones presidenciales y aclaró que, cuando la normatividad lo permita, va a comenzar a promocionarse para alcanzar su objetivo, pues quiere ser el “presidente de la reconciliación”.

“Llegado el plazo legal quiero ser el presidente de los jóvenes, el presidente de la reconciliación y el presidente que lleve a México a estadios de desarrollo superior. Quiero pedirles que una vez llegado el momento procesal, se incorporen, me ayuden, porque vamos a lograr transformar al país”, expresó el ex gobernador de Zacatecas.

Además, el legislador recalcó que no tiene detrás a grupos económicos, mafias o facciones, así como tampoco goza de una estructura burocrática para impulsar su proyecto, por lo que únicamente se fía de la ciudadanía.

Monreal celebró el ser considerado entre las corcholatas principales (Morena)

“No nos respaldan grupos económicos ni nos respaldan mafias y facciones, ni menos estructuras de gobierno porque deseamos que sea la democracia la que impere y la que venza. No es el dinero el que va a vencer, tampoco la estructura burocrática del poder, es la ciudadanía libre, la ciudadanía consciente la que va a derrotar al poder”, expresó el ex delegado de Cuauhtémoc.

Por su parte, reafirmó ser “orgullosamente clase media” y estar del lado de la ciudadanía; por ello, pidió el apoyo de dicho sector social para “continuar profundizando la transformación del país”.

El evento —el cual tuvo lugar en el Hotel Holiday Inn, de Santa María la Ribera en Ciudad de México— comenzó a anunciarse desde el pasado 20 de enero a través de un video al estilo Guerra de las Galaxias en redes sociales.

“Episodio I. La Reconciliación. Primera convención de Monrimoments. Un espacio para encontrar coincidencia que nos ayuden a cerrar las brechas que nos dividen”, comienza el clip promocional.

Gracias a las y los ciudadanos de Hidalgo por el cálido recibimiento que me dieron. Ahora estoy por llegar a la Ciudad de México, y a las 6 de la tarde acudiré a la Monri-Con, evento que organizó un grupo de jóvenes con mucha creatividad. ¡Ahí nos vemos! pic.twitter.com/kTGN9plv7p — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 24, 2023

En tanto, fue luego de su reunión con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, que el senador comunicó en redes sociales que se dirigía al evento, el cual comenzó en punto de las 18:00 horas. “Un grupo de jóvenes están instalando una especie de exposición de Monri-Con, para prepararnos cuando las leyes y las reglas electorales nos permitan hacer promoción en su momento”, adelantó.

“Es un trabajo de los jóvenes, de los distintos colectivos de jóvenes de todo el país que se han empeñado, sumado y que están defendiendo nuestra propuesta, que no altere y que no afecte nuestras normas jurídicas”, agregó.

En tanto, pese a que celebró ser parte del grupo “oficial” de “corcholatas”, el aspirante a presidente reafirmó sus acusaciones ante la inequidad al interior del movimiento, en donde señaló la ausencia de piso parejo a favor de una candidata.

Hace unos meses el senador Monreal lanzó un rap para acercarse al público joven (Infobae México)

Los principales perfiles que desean la candidatura presidencial son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el titular de la Segob, Adán Augusto López, además de Monreal.

