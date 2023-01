Belaunzarán arremetió contra Esquivel por permanecer en la SCJN “fabricó pruebas e inculpó a un inocente”

Fernando Belaunzarán tundió a Yasmín Esquivel (Cuartoscuro/SCJN)

Derivado de la resolución por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual indican que la tesis para titulación de la ministra Yasmín Esquivel, se trata de una copia sustancial, el ex diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez, arremetió contra la funcionaria por permanecer en su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Indicó que la funcionaria a pesar de tener conocimiento del acto deshonesto referente a su tesis, continua trabajando en su puesto: “Si Yasmín Esquivel permanece en la SCJN sabiéndose que plagió su tesis cuando estudiante y traficó influencias, fabricó pruebas, mintió e inculpó a un inocente para ser absuelta siendo ministra, se comprobaría la putrefacta degradación ética de la vida pública con Andrés Manuel López Obrador”, señaló en su tuit.

Cabe destacar que la UNAM informó que no contaba con la facultad para poder revocar títulos universitarios, ya que dentro de la legislación universitaria existe un vació normativo referente a ese tipo de casos.

Si Yasmín Esquivel permanece en la SCJN sabiéndose que plagió su tesis cuando estudiante y traficó influencias, fabricó pruebas, mintió e inculpó a inocente para ser absuelta siendo ministra, se comprobaría la putrefacta degradación ética de la vida pública con @lopezobrador_ — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) January 21, 2023

Asimismo, Yasmín Esquivel declaró abiertamente que la resolución respecto al plagio de su tesis de licenciatura, misma que fue emitida por la máxima casa de estudios, no la orillará a que renuncie a su cargo, puesto que no tiene motivos para sentir vergüenza.

En una entrevista aseveró que “de ninguna manera abandonará al máximo Tribunal del país”, además reiteró que seguirá trabajando para alcanzar la Independencia del Poder Judicial de la Federación de los otros dos poderes y también continuará cooperando en la transformación que necesita la Suprema Corte.

“De ninguna manera, no tengo nada de qué avergonzarme y trabajaré en este proceso de cambio que necesitamos y de independencia del Poder Judicial de la Federación”, detalló el pasado lunes 16 de enero tras ser cuestionada en Milenio con respecto al informe final emitido por la institución sobre el caso de plagio.

La FES Aragón comprobó que la tesis de Yasmín Esquivel es una copia de un proyecto previo. (Cuartoscuro)

Mientras tanto, el comunicado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán indicó que su tesis era una “copia fiel” de un trabajo de titulación de un año anterior, a lo que la ministra aseveró que no coincide con la decisión tomada el pasado 11 de enero de 2023.

Según su testimonio, no se habría contado con los métodos adecuados para poder analizar su caso, debido a que no validaron las pruebas que presentó a su favor, además de que hasta el momento no ha sido notificada oficialmente de ningún tipo de dictamen o en su contra, motivo por el cual rechazó la decisión del Comité de Integridad de la UNAM.

“El comité ha elaborado un Dictamen Técnico Académico del cual se desprende que, la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”, señaló el comunicado oficial de la FES Aragón.

La académica se posicionó públicamente tras anuncio de la UNAM (FES Aragón)

Cabe recordar que la asesora del trabajo de titulación de grado de la ministra, Martha Rodríguez Ortíz, destacó que impugnará su despido, mismo que fue dado a conocer por la máxima casa de estudios. Medida que tomará a pesar de haber reconocido que existió plagio en el trabajo de investigación de la integrante de la SCJN.

La ex académica de la FES Aragón indicó que se defenderá de dicha decisión, por lo tanto buscará obtener un amparo para poder continuar dentro de la plantilla docente de la universidad mexicana.

